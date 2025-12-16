澳洲邦迪槍擊再見「伊斯蘭國」旗幟 《華郵》分析鼓動孤狼式攻擊手法

編譯林浩博／綜合報導

澳洲雪梨邦迪（Bondi）海灘槍擊案釀成16死43傷，現場還驚見「伊斯蘭國」（Islamic State, IS）的旗幟。《華盛頓郵報》於16日專文分析，儘管該組織不再是控制敘利亞廣大領土的「哈里發國」，為何被擊潰後的6年來，依然能煽動年輕穆斯林發動恐怖攻擊。

澳洲邦迪海灘槍擊事發當時，圖為兒子槍手、24歲的納維德。（圖／翻攝自X平台 @Sharis_Hashmi）

孤狼式攻擊

美國於2019年宣布擊敗了伊斯蘭國，但這6年來以它為名號的恐攻事件，依然層出不窮，而且出現的頻率遠高於其他恐怖組織。外交關係協會（Council on Foreign Relations）的資深反恐研究員霍夫曼（Bruce Hoffman）告訴《華郵》，伊斯蘭國回歸至其恐怖組織的本質，雖不再統治疆域，卻仍有數以千計的成員，對於它的目標也仍未妥協。

這類所謂「伊斯蘭國」的恐攻，有一大共同特點，那就是都由追隨者自行發動。雖有旗幟或其他宣誓效忠的象徵物，但並無證據顯示，與該組織的領導層相關。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）對邦迪槍擊案即表示，尚未發現伊斯蘭國組織與槍手勾結的證據。

《華郵》所訪問的專家與官員都指出，這些實施恐攻的人，大都是自我洗腦而變得極端。比如發生在美國紐奧良的跨年夜恐攻，是由一名叫賈巴（Shamsud-Din Jabbar）的42歲退伍軍人犯下，他開車衝撞群眾，造成14人死亡、數十人受傷。賈巴在社群帳號張貼影片，宣布對伊斯蘭國效忠，而且如同邦迪的現場，他車上也留有伊斯蘭國旗幟。

網路的活躍

據阿拉伯與歐洲的國安官員表示，伊斯蘭國為了不被邊緣化，利用了年輕穆斯林對加薩戰爭的憤怒。一名匿名的阿拉伯官員稱，隨著以色列對加薩的戰爭延燒，這兩年來，伊斯蘭國的網路活動呈現上揚，「他們利用穆斯林的憤怒情緒，將穆斯林婦孺遭殺害、挨餓的影像，化為招募新血的工具」。

雖然比起十年前的巔峰時期，伊斯蘭國在網路與媒體的影響力大幅衰退，官員仍警告，伊斯蘭國仍一有機會，就發布文章蠱惑追隨者攻擊西方目標。舉例來說，去年南加州發生野火，伊斯蘭國即透過社群頻道，煽動人們縱火。

「發生恐攻的可能性極低」

此次邦迪恐攻的父子檔槍手、薩吉德·阿克朗（Sajid Akram）與納維德·阿克朗（Naveed Akram），都沒有踏足敘利亞的紀錄。雖然他們南亞裔的身分，引發專家擔憂恐怕會與巴基斯坦的「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）相關。

艾班尼斯坦言，納維德自2019年即受到國安單位關注，但他強調並無跡象顯示，納維德構成立即的暴力威脅。納維德受到調查的時間點，正值澳洲公民馬塔里（Isaac El Matari）因涉嫌以「伊斯蘭國」為名策畫攻擊，而被逮捕。

馬塔里曾於2017年遠赴黎巴嫩，他因意圖加入伊斯蘭國，而於當地被短暫關押。馬塔里之後就受到澳洲當局監視，直到他終於採取行動，為攻擊作準備而被起訴 。馬塔里當時尋求同夥加入，還購買了戰術背心，但當局仍輕忽了他所帶來的威脅，而今恐怕付出了慘痛又血腥的代價。

據2021年馬塔里被判刑的法院紀錄，法官在判決寫道：「他沒有追隨者，他並未在澳洲說服成功任何人。不論是直接，抑或間接，對任何人都不構成威脅。儘管遭到極端思想的灌輸，澳洲發生恐怖攻擊的可能性確實極低。」

