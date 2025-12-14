澳洲邦迪海灘反猶太大屠殺 總理：攻擊澳洲猶太人就是攻擊每一個澳洲人

澳洲雪梨知名的邦迪海灘（Bondi Beach）週日（14日）發生恐怖攻擊事件，澳洲總理艾班尼斯回應，攻擊猶太人就是攻擊所有澳洲人。（圖片來源／澳洲第10電視台）

澳洲雪梨知名的邦迪海灘（Bondi Beach）週日（14日）發生槍擊事件，震驚全球，兩名槍手對正在參加猶太光明節慶祝活動的人發動無差別槍擊，造成嚴重死傷，警方擊斃1嫌逮捕1嫌，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）事後馬上開記者會並表示，「攻擊猶太人就是攻擊所有澳洲人。」

廣告 廣告

雪梨海灘舉行猶太節，卻遭兩歹徒無差別槍擊

這起事件發生在14日下午雪梨知名的邦迪海灘，當時正在舉行猶太光明節慶祝活動，豈料兩名槍手突然對海灘上的人無差別開槍，造成至少12人當場死亡，警方趕到後與槍手駁火，槍手一死一被逮捕，至少造成16人死亡，此事震驚全球，新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）直言這是一起反猶太恐怖攻擊。

澳洲總理艾班尼斯隨即召開記者會，首先對受害者表達了深切的同情和慰問 ，確認這是一起在光明節（Hanukkah）慶祝活動附近發生的嚴重暴力事件（槍擊事件），但強調澳洲不會被恐懼所支配。

恐怖攻擊死傷慘重，澳洲總理立即召開記者會

他強調，澳洲是一個寬容、多元的國家，對仇恨、反猶太主義或任何形式的種族主義行為採取零容忍態度，他呼籲所有澳洲人團結一致，反對那些企圖分化社會的行為。

知名的邦迪海灘上槍手開槍過程被民眾目擊放在社群網站上。（圖片來源／社群網站）

艾班尼斯已與猶太社區領導人進行了直接對話，表達政府的聲援和支持，指示安全機構必須採取一切措施，確保所有澳洲社區，特別是猶太社區在光明節期間的安全。

反對分化社會的行為，召開國家安全委員會

他呼籲所有澳洲人團結一致，反對那些企圖分化社會的行為，並重申，澳洲的民主基石是和平集會和信仰自由，承諾將堅定維護這些憲法價值，澳洲的法律將會嚴格執行，任何煽動仇恨或進行暴力活動的人將會被繩之以法。

政府將考慮如何從法律、教育和社會層面，長期應對日益增長的仇恨言論和極端主義，艾班尼斯也宣布將立即召集國家安全委員會（National Security Committee）或相關的緊急會議，評估現有安全措施和情報。

艾班尼斯承諾將加強各州與聯邦政府之間的情報共享與協作機制，以更有效地預防此類孤狼或集團式暴力，不忘肯定西南威爾斯州（NSW）警方、聯邦警察（AFP）以及安全情報機構的反應，並表示全力支持和讚揚。

(原始連結)





更多信傳媒報導

不痛不緊張！導入最新乳房攝影系統 守護女性乳癌防線

建構安全與友善的職場：臺大的行動與挑戰

啟動ESG程式碼：中小企業到全球供應鏈的永續新戰略

