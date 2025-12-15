澳洲邦迪海灘槍擊案已致16人死亡，一文解釋我們所知道的
針對猶太社群在邦迪海灘舉辦的光明節活動發生的槍擊案最新進展，澳洲官員表示槍手是父子二人。
此次襲擊造成16人死亡，其中包括一名10歲女孩。澳洲總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）稱這是「一場反猶太主義的行為……以及發生在我們國土上的恐怖主義」。
較年長的槍手50 歲，在遭警方開槍擊中後身亡，另一名24歲的槍手目前情況危殆。
澳洲發生大規模槍擊事件極為罕見，而邦迪海灘的這起襲擊是自1996年塔斯馬尼亞州亞瑟港大屠殺（造成35人死亡）以來最嚴重的一次。
警方已將此事件定性為恐怖攻擊。
以下是目前已知的情況：
襲擊事件經過
當地時間週日（12月14日）18:47（格林尼治時間07:47），新南威爾士州警方接獲報案，指邦迪海灘的阿徹公園（Archer Park）傳出多聲槍響。
不久後，警方發佈首份公開聲明，呼籲現場民眾尋找掩護，並要求其他人避開該區域。
經過驗證的影片顯示，數百人尖叫奔逃，海灘上響起密集槍聲。
BBC核實過的畫面顯示，兩名槍手從一座小橋上開火，該橋連接坎貝爾大道（Campbell Parade）停車場與邦迪海灘。
另一段影片顯示，一名路人撲倒其中一名槍手，奪下他的槍並反擊。槍手隨後退回橋上，另一名攻擊者仍在橋上開火。
這名路人已被確認為阿默德·艾哈邁德（Ahmed al Ahmed），是一名水果店老闆、兩個孩子的父親。
其家人向澳洲七號電視網（7News）表示，他目前仍在醫院，手臂和手部中彈受傷，要接受手術。
新南威爾士州州長柯民思（Chris Minns）稱他是「真正的英雄」。
柯民思在記者會上說：「我毫不懷疑，因為他的英勇行為，今晚有很多很多人得以倖存。」
在同一段影片中，另一名似乎受傷的男子被拍到逃離現場，警方隨後抵達並向槍手方向開火。
另一段經核實的影片顯示，數名警員在橋上，其中一人似乎正在對一名失去生命跡象的男子進行心肺復甦術，旁邊有人喊：「他死了，他死了。」
死傷情況
新南威爾士州警方表示，遇害者中包括一名10歲女童。
受害者年齡介乎10歲至87歲，目前尚未公佈更多細節。
家屬告知BBC，出生於英國、41歲的拉比·艾利·施蘭格（Rabbi Eli Schlanger）在槍擊中喪生。
其堂兄拉比·薩爾曼·劉易斯（Rabbi Zalman Lewis）表示，他生前「充滿活力、熱情洋溢，是一個非常溫暖、外向的人，很樂於助人」。
以色列媒體援引該國外交部報導，一名以色列公民亦在襲擊中遇害。
法國公民丹·埃爾克亞姆（Dan Elkayam）也被確認遇害。
法國外交部長尚-諾埃爾·巴羅（Jean-Noël Barrot）在X平台發文悼念，表示與埃爾克亞姆的家人、猶太社群及澳洲人民同哀。
50歲的槍手被警方擊斃，24歲槍手仍在醫院，情況危殆。
警方稱，另有42人住院。
新南威爾士州衛生廳長萊恩·帕克（Ryan Park）告訴澳洲廣播公司新聞網（ABC News），部分人「傷勢危急，有一些受傷嚴重」。
帕克還說，有4名兒童被送往悉尼兒童醫院，目前尚不清楚死亡的那名兒童是否包含在此數字中。
警方表示，兩名警員在事件中中槍受傷，週日有報導稱，他們「情況嚴重，接近危殆」。
槍手身份
新南威爾士州警察局長馬爾·蘭揚（Mal Lanyon）在週一早上的記者會表示，槍手是父子，年齡分別為50歲和24歲。
50歲男子持有合法槍枝執照，並與6支槍械有關，警方相信這些槍械都在邦迪海灘襲擊中被使用。
最新進展
警方已將週日的槍擊事件定性為恐怖攻擊。
週日深夜至週一凌晨，警方在現場設置封鎖區，並使用專業設備檢查在槍手車輛中發現的簡易爆炸裝置（IED），並仍呼籲民眾避開該區域。
澳洲總理阿爾巴尼斯在電視演說中稱這起槍擊是「邪惡的反猶太主義行為」。
他補充說：「今天我們看到澳洲人挺身而出，為了幫助他人而迎向危險。這些澳洲人是英雄，他們的勇敢拯救了生命。」
以色列總統艾薩克·赫爾佐克（Isaac Herzog）稱這是「對猶太人的殘酷攻擊」，而英國國王、澳洲作為英聯邦國家的元首查爾斯國王表示，他對「這起最可怕的反猶太恐怖攻擊感到震驚與悲痛」。
什麼是光明節？
光明節（Hanukkah，希伯來語稱「Chanukah」）通常被稱為猶太人的「燈節」。
光明節日期每年不同，但肯定是在11月或12月，並持續8天。
槍擊發生時，邦迪海灘正舉行光明節首日活動。
活動的電子宣傳單張顯示，名為「海邊光明節2025」的活動預定於當地時間週日下午17:00（格林尼治時間06:00）在海灘兒童遊樂場附近舉行。
該活動由邦迪的猶太中心邦迪哈巴德（Chabad of Bondi）主辦，原計劃提供現場娛樂和「適合所有年齡」人士的活動，據稱約有1000人參加。
