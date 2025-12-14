澳洲邦迪海灘槍擊案16死40傷！槍手被證實為父子檔 警方與槍手對峙空拍曝

澳洲邦迪海灘槍擊案，槍手與警方對峙的空拍畫面曝光， 圖：翻攝自Ｘ

[Newtalk新聞] 澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日爆發槍擊案，槍手持槍對海灘展開掃射，造成至少16人死亡、40人受傷，2名槍手被證實為父子檔，一段警方與槍手的無人機空拍畫面被披露。

根據路透與澳洲廣播公司報導，雪梨邦迪海灘14日下午5時左右發生槍擊案，新南威爾斯州州長明斯（Chris Minns）表示，已有16人身亡，40人受傷，其中包含2名警員。罹難者的年齡介於 10 歲至 87 歲之間。

事發當時海灘正在舉辦猶太社區的光明節活動，超過1000人參加。一段空拍畫面曝光，2名身穿黑衣的槍手，站在橫跨海灘區域的人行陸橋上，手持長槍與警方駁火，其中一人已倒地，另一人則在與警方展開槍戰的過程中倒地。

此外，在警方與槍手交戰前，一名白衣男子從槍手後面靠近並抱住嫌犯奪槍的畫面在網路上廣傳，這名男子與槍手扭打在一塊，從槍手手中奪槍，並持槍朝向槍手逼退他。

不過，槍手與同夥手中仍有其他槍枝，這名白衣奪槍男子在過程中不幸中彈受傷送醫。

據NBC報導，美國和澳洲三位高級執法官員透露，調查人員初步認定其中一名攻擊者為阿克蘭姆(Naveed Akram)。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）週一表示，這次襲擊是「國家的黑暗時刻」，官方與警方將這起事件定調為反猶主義的恐怖攻擊事件。

