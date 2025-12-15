澳洲邦迪海灘槍案奪16命 總理擬修改槍枝法加強控管

澳洲雪梨邦迪海灘14號重大槍擊事件，造成至少16死。警方表示，2名槍手是一對巴基斯坦裔父子，他們合法持有6把槍枝。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，將考慮修改槍枝法。

父子犯案！持有6把槍枝 子宣示效忠伊斯蘭國

澳洲當局指出，槍手是50歲以及24歲的父子檔阿克拉姆，兒子是澳洲出生的公民，父親是1998年持學生簽證入境，在2001年轉為配偶簽證。

警方調查，父親持有合法槍枝許可證，從2015年起就是一家槍枝俱樂部的成員，名下有6把合法槍枝，正是14號他們在邦迪海灘行凶時所使用。

而槍手車內被發現了2面伊斯蘭國的旗幟，有澳媒報導，兒子在6年前就因為宣示效忠伊斯蘭國，被列入監控名單，不過警方對此沒有證實。

澳近30年來最嚴重槍案！ 總理擬修改槍枝法

這起案件是澳洲近30年來最嚴重的槍擊事件，引發全球震驚，澳洲總理艾班尼斯宣布，考慮修改槍枝法。

艾班尼斯強調，更嚴格的槍枝法律，包含限制個人可擁有或持有的槍枝數量，並對許可證進行定期審查。

澳洲當局將這起案件，定調為反猶太主義攻擊，父子檔槍手中的父親遭警方當場擊斃，兒子則傷勢嚴重，目前在醫院治療中。

