澳洲邦迪海灘爆槍擊！2嫌掃射釀11死 大叔英勇奪槍網熱議「身分曝光」

身穿白衣的43歲大叔英勇上前搶奪歹徒槍枝，被大讚是英雄。（翻攝自X）

澳洲雪梨知名旅遊景點邦迪海灘（Bondi Beach）在當地時間14日下午6點發生重大槍擊事件，當時現場正在舉辦猶太光明節慶祝活動，上千位民眾攜家帶眷到場同歡，未料竟遭歹徒闖入開槍掃射，造成11人死亡、29人受傷；警方表示，有1名歹徒當場被擊斃、另1名歹徒已被拘留。

在事發當下，有一名43歲男子不顧安危奮勇上前壓制歹徒，成功奪槍，英勇畫面在網路上瘋傳，他的身分也曝光了。

綜合外媒報導，週日下午在雪梨的邦迪海灘，上千位民眾原本正在享受悠閒的假日時光，慶祝猶太教光明節開跑，然而一切卻突然變了調，槍手闖入慶祝活動現場，持槍對著參加人士進行無差別掃射，引發所有人恐慌、四處竄逃。

猶太活動遭槍擊掃射 1嫌犯遭當成擊斃

據當地警方表示，這起槍擊案造成至少11人死亡，29人受傷，傷者名單包括小孩和警察，目前已確定2名嫌犯，其中1人在現場和警方對峙期間遭當場擊斃，另1人受傷接受治療，已被拘捕，警方要追查是否還有共犯；不僅如此，警察也在附近一台車輛發現有爆裂裝置，所幸已移除未造成更大傷亡。

廣告 廣告

澳洲總理亞班尼斯（Anthony Albanese）形容這起槍擊是邪惡、反猶太、恐怖主義的行徑，深深刺痛著澳洲的心臟，攻擊澳洲的猶太人就是在攻擊澳洲人；警方正在進一步調查凶嫌的犯案動機。

英勇壓制歹徒成功奪槍 43歲大叔身分曝光

新南威爾斯州長明斯（Chris Minns）也說，這對雪梨來說是一個可怕的夜晚，但他同時也表態向一名男子致敬，這名男子被拍到和其中一名槍手肉身搏鬥，趁著槍手不備之際從他身後成功壓制，並搶奪手上的槍枝，明斯直言：「無庸置疑，他是真正的英雄，今晚許多人可以生還，都是因為他的勇氣」。

身穿白衣的43歲大叔英勇上前搶奪歹徒槍枝，被大讚是英雄。（翻攝自X）

根據當地媒體報導，這名被拍到奮勇奪槍的男子是43歲的阿瑪德（Ahmed El Ahmad），他不是猶太人，而是一名剛好路過的穆斯林。阿瑪德英勇奪槍畫面引發網路熱議，他的家人透露，他只是一個平凡的父親，平常經營水果店，當天他只是路過現場，而非參加活動的民眾，但他在一瞬間就做出了決定並行動。阿瑪德也因此受傷送院，家屬表示希望他可以平安無事，「他絕對是英雄」。

更多鏡週刊報導

台灣博士生躲過一劫！美國布郎大學校園槍擊2死9傷 驚險還原逃命過程「躲桌下2小時」

這種旅伴很雷嗎？玩日本被帶去連鎖店吃好吃滿 達人給建議：放生對彼此都好

丹丹漢堡至今仍只收現金？ 網揭關鍵：沒在怕