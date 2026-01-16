澳洲醫院報廢大量耗材 轉贈嘉惠動物救援團體

澳洲小無尾熊Sonny，在野外因為媽媽受傷，失去照顧者而面臨危機，所幸被送往維多利亞省這處私人收容所，有了存活下去的避風港。

野生動物照護者蘇摩爾表示，「過去12個月裡，我接手了80隻無尾熊，這段期間整個中心，大約處理了350隻各種動物。」

照護員在倉庫與籠子之間忙碌來去，這份工作是全年無休的重擔，雖然充滿熱情，但有限的資金與昂貴的醫療耗材，始終讓收容中心營運相當困難。

野生動物照護者蘇摩爾指出，「我曾有一隻大無尾熊失溫，我們把牠放進保溫箱，之後順利救回體溫，如果我收到還沒長毛的幼獸，也會放進去保持體溫。」

廣告 廣告

鏡頭轉到墨爾本慈善機構醫療倉庫，工作人員正在分類醫院淘汰下來，即將被送往垃圾掩埋場的繃帶、棉籤、急救箱、血壓計等醫療備品與器材，由於澳洲醫療體系衛生標準非常嚴格，大量僅是包裝破損或過期，但功能完好的物資都必須丟棄，不僅是浪費，更是環境災難，醫療保健產品是澳洲垃圾掩埋場的第二大廢棄物來源，約佔全國排碳量的7%，醫療倉庫現正扮演讓這些物資再生利用的推手。

醫療倉庫創辦人阮馬丁說，「我們處在物資過剩的捐贈者與急需醫療用品的接收者之間，做為橋樑，目前我們只救回了約5%，要被送進掩埋場的可再利用物資，我們希望能做得更好。」

醫療倉庫現在1年為1萬5000公噸的報廢醫療品找到新去處，造福本地野生動物保護團體、國際醫療援助行動以及社區與醫學教育單位。回到收容所裡，小無尾熊安心待在照護員懷裡，努力成長培養體力，睜著好奇的雙眼探索周遭，等待最終回歸自然環境的一天。對於照護員來說，再生資源越多，就有更多生命能獲得重生的機會，這是他們最大的成就與希望。

野生動物照護者蘇摩爾表示，「當你將束縛鬆開，看到牠們爬上樹，那真是一種獎勵，因為那是你做到的，你拯救了牠。」