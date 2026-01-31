澳洲野火燒 無尾熊、袋熊、袋鼠慘遭殃

▲澳洲東南部近來野火肆虐，圖為動保人員救援受到野火影響的野生動物，比如袋鼠。（圖／截取自影片）

[NOWnews今日新聞] 澳洲東南部近期遭遇16年來最嚴重熱浪，多地逼近50°C的高溫，讓居民感到吃不消，野火肆虐也危及無尾熊、袋熊等當地特色動物。

綜合《美聯社》及紐澳媒體報導，維多利亞州27日創下史上最熱紀錄，好幾個重要市鎮都突破45°C，鄰近的新南威爾士州（NSW）與南澳州（South Australia）也徘徊在50°C左右，氣候專家警告，澳洲東南部的極端天氣已經構成公共衛生緊急事件。

不只人類，野火摧毀不少野生動物的棲息地，除了消防單位，動保組織也來回穿梭，將被燒傷或因高溫而中暑昏迷的袋鼠、袋熊、無尾熊救出，送往動物庇護所。在這裡，動保人員除了治療牠們，還要負責餵奶、清理籠舍。

澳洲動保組織「人道世界」（Humane World for Animals Australia）的主管夸特曼（Evan Quartermain）表示，動保人員竭盡全力、不分晝夜照顧受火災影響的大量動物，看到傷亡數量上升，令人心痛，將持續提供災難救援和長期支持，以減少動物痛苦、幫助社區復原。

維多利亞州已宣布進入緊急狀態，當地的農民聯合會估計，牲畜死亡數量已超過4萬頭，至少11萬公頃農地被燒毀，損失逾2000萬美元。

