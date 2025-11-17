澳洲野生動物頻遭遊蕩貓攻擊 民團籲限制養貓範圍

動保人員小心翼翼將一隻正在復原的環尾負鼠寶寶捧在手裡，並餵牛奶給牠喝，這隻負鼠是少數成功獲救的澳洲本土瀕危物種，而摧殘牠們的竟是人類眼中可愛的貓咪

野生動物救援中心負責人哈里森沃德表示，「因為貓咪會玩弄這些動物，還會撕咬牠們，這真的非常殘忍，他們又抓又咬，造成嚴重傷害，我們看到的一些情況，真的非常可怕。」

西澳洲地區早在2011年就立法，要求飼主必須為貓咪登記、植入晶片和結紮，但因為近年來在外趴趴走的貓咪經常對野生動物造成危害，其中環尾負鼠往往被撕咬或抓傷後死亡，使牠們的瀕危處境雪上加霜，因此多達20幾個地方議會都曾要求修法，希望對擅自闖入非飼主領地的貓咪開罰，但相關立法往往在省的層級就卡關。

廣告 廣告

達達納普郡郡長加德納指出，「除非省級政府修改貓法，並且讓我們按照需要的方式解讀它，否則我們無法實現，想要的有效貓咪控制。」

當瀕危物種數量嚴重下降，保育團體也出面喊話，建議飼主將貓咪關進室內或戶外的貓舍。

地理觀察協調員懷亞特表示，「我們希望與那些真心想做正確事情的人合作，其中一個方面就是幫助他們理解，他們可以透過建造貓舍來提供幫助。」

然而愛貓人士主張，貓咪也有自由行動的權利。兩者之間如何取得平衡，已經成了各界必須審慎評估的難題。

更多公視新聞網報導

涉性虐待嫌犯埋伏開槍 澳洲員警2死1重傷

「為野生動物而走」遊行 籲政府精進遊蕩犬貓管理

國內首例救援台灣狐蝠幼體 將等成長後評估是否野放

