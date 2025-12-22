澳洲防邦迪海灘恐攻重演 雪梨跨年夜將派重兵防護

澳洲雪梨防止邦迪海灘恐怖攻擊慘劇重演，決定在跨年夜佈下重兵，堅決防堵不肖分子滋事企圖。

澳洲雪梨「邦迪海灘」，14日發生澳洲近30年來，最嚴重的恐怖攻擊，造成16死的慘劇之後，澳洲當局痛定思痛，正加強跨年夜維安措施，以確保這場預計上百萬人參與的慶祝活動，順利進行。雪梨市政府也在「馬丁廣場」設置大型水泥防撞墩，防範駕車衝撞事件發生。

據澳洲媒體報導，新南威爾斯州警方表示，將部署「重大且靈活的警力行動」，並呼籲民眾保持警覺，如果看到或聽到異常狀況，請立刻撥打安全熱線。

新南威爾斯州州長明斯22日發出嚴厲警告，任何計劃乃至參與恐怖攻擊的人，都將面臨法律制裁，新南威爾斯絕不容忍任何形式的報復或惡意反擊。