澳洲防長6日訪日會晤小泉進次郎 商討深化國防關係

澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)將於6日訪問日本，會晤日本防衛大臣小泉進次郎，兩人預計將討論深化雙邊國防關係。

澳洲官員先前表示，澳洲希望儘早與日相高市早苗領導的新政府展開接觸，並指出，兩國對「該地區有著共同的願景」，並且正攜手應對日益複雜的全球挑戰。

馬勒斯在展開為期2天的訪問前發表聲明表示：「我們與日本的關係持續加強，這得益於緊密的戰略聯盟、共同的抱負和巨大的潛力。」

值此之際，東京和北京正處於近年來最嚴重的外交危機之中。高市早苗上個月在國會答詢時表示，如果中國對台灣發動攻擊，東京可能會做出軍事回應，引發北京強烈不滿。

澳洲在8月宣布將斥資100億澳元(約65億美元)，向日本三菱重工採購11艘巡防艦。這是東京自2014年解除軍事出口禁令以來，最重大的國防軍售案，此舉也標誌著日本逐漸遠離二戰後的和平主義路線。

澳洲計劃部署這些最上級(Mogami-class)護衛艦，用於保衛其在印太地區重要的海上貿易航線及北部海域；中國正在這些地區不斷擴張其軍事存在。

馬勒斯並計畫在下週前往華府，與美國和英國國防部長會面，商議「澳英美三方安全夥伴關係」(AUKUS)的核動力潛艦合作計畫。

1名美國官員4日表示，美國防部已完成對AUKUS核動力潛艦計畫的審查，並已找到一些可以加強該協議的領域；該計畫旨在為澳洲提供核動力潛艇。(編輯：沈鎮江)