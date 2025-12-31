澳洲雪梨加強警備下迎接2026年 跨年煙火悼念邦代海灘槍擊罹難者

澳洲雪梨在加強警力部署下迎接2026年，新年煙火秀特別向2週前在邦代海灘(Bondi Beach)槍擊事件中不幸喪生的15名罹難者致意。

雪梨跨年夜慶典以壯觀煙火聞名全球，約4萬枚煙火沿著港灣、跨越7公里的範圍施放，涵蓋城市地標雪梨港灣大橋(Harbour Bridge)與歌劇院。

主辦單位於當地時間晚間11時(格林威治時間12時，台灣時間晚間8時)為攻擊事件罹難者舉行1分鐘默哀，港灣大橋點亮白光，橋墩上並投射象徵猶太教的大燭台圖像。

一對父子槍手涉嫌於12月14日在一場光明節(Hanukkah)活動中殺害15人。這起事件是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案，震撼全國。

雪梨市長摩爾(Clover Moore)在活動前表示：「在我們城市經歷悲劇性的一年尾聲後，我們希望跨年夜能成為一個凝聚彼此，並以希望迎向和平與幸福2026年的時刻。」

今年邦代海灘的傳統耶誕慶祝活動顯得格外冷清，原定在當地舉行的跨年活動也被取消。

在主要跨年慶祝活動期間，約3,000名警力進駐雪梨市區，其中部分員警配備長槍。這項活動往年通常吸引超過百萬名民眾參與。