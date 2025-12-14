澳洲雪梨大屠殺 槍手腰纏大量子彈「獵殺」群眾

可能是澳洲雪梨邦迪海灘兇嫌之一的照片。翻攝X



澳洲雪梨的邦迪海灘（Bondi Beach）週日（14日）發生血腥的恐怖攻擊事件，已至少10人死亡。在現場照片中，可以看到一名槍手腰纏一長串的子彈帶，用帶有瞄準鏡的獵槍向民眾掃射。

英國《每日郵報》取得的照片顯示，一名蓄鬍子、身材粗壯的槍手，腰際纏著一顆又一一顆的子彈，手拿帶有瞄準鏡的獵槍。

其他網路流傳畫面顯示，另一名槍手身穿黑衣白褲，手拿看起來也像是獵槍、步槍的槍枝，進行掃射，然後遭到奮勇上前的民眾奪下步槍。作案兇器似乎並沒有自動武器。

澳洲廣播公司（ABC）引述警方消息人士報導，一名槍手已經證實是澳洲居民阿卡蘭姆（Narveed Akram），家住雪梨西南郊的邦尼里格（Bonnyrigg）。網路上流傳他的駕照照片，與被拍到手持獵槍、腰纏彈帶的兇嫌長相類似。

網路流傳的雪梨邦迪海灘大屠殺凶嫌之一的駕照。翻攝X

兩名兇嫌曾在一段時間內站在邦迪海灘旁的行人陸橋，密集開火。而一名倖存者表示，他還看到槍手從一輛白色的車輛中向外開火，當場就有一名女士遭到射殺。

