澳洲雪梨搶先迎接2026！12分鐘煙火秀湧百萬人狂嗨

【緯來新聞網】澳洲雪梨港跨年煙火秀於台灣時間12月31日晚上9點（當地時間午夜）正式登場，現場吸引超過100萬人聚集，成為全球最受矚目的跨年活動之一，展現澳洲民眾在恐攻事件後依然堅定團結的態度。

澳洲雪梨搶先迎接2026。（圖／AP NEWS）

這場煙火秀長達12分鐘，施放總量達9公噸、約2萬5000發煙火，並結合市中心屋頂平台、5000道移動探照燈與視覺特效，照亮整個雪梨港夜空。活動主題以澳洲代表性動植物為設計元素，港灣大橋兩側螢幕展示類似植物DNA序列的視覺圖樣。其中，從大橋橋面垂落的金色瀑布形煙火成為全場焦點。



儘管雪梨半個月前才發生邦迪海灘恐攻事件，活動仍如期舉行。澳洲政府於當晚11點安排1分鐘默哀，全場民眾手持白燭，悼念在攻擊事件中喪生者。澳洲總理安東尼·艾班尼斯（Anthony Albanese）隨後發表新年談話，強調澳洲人民將持續以團結合作、彼此照顧的精神迎接挑戰。



為了觀看煙火，不少觀眾提前一晚就在指定地點排隊等待。根據來自德國的遊客描述，民眾在閘門開啟時爭相搶位，現場秩序緊張，情況與德國截然不同。



除了雪梨，紐西蘭奧克蘭的天空塔也是南半球第一個迎接2026年的地標。該地施放3500發煙火，採三層360度環狀施放方式，雖不及雪梨規模壯觀，但高度為南半球之最。天空塔也特別在倒數前播放觀眾投稿影像，讓大眾共同回顧過去一年重要時刻。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

周蕙耍叛逆！不等遲到歌迷開場就是《約定》 唱到一半衣服繃開

宋偉恩呆萌被稱「大笨牛」 告白願當對象「逐夢墊腳石」