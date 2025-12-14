澳洲雪梨景點邦迪海灘槍擊案！至少15死、40傷

澳洲雪梨著名的旅遊勝地邦迪海灘發生嚴重槍擊。（圖／路透社）





澳洲雪梨著名的旅遊勝地邦迪海灘發生嚴重槍擊，現場本來正在舉行「猶太節日光明節」的慶祝活動，兩名槍手連接在停車場與海灘的行人天橋上朝人群開槍。目前已經至少15人死亡、40人受傷。死者中包括一名槍手，另一名則重傷送院，被警方拘留。

身穿黑衣的男子，站在橋墩上，對準民眾毫不猶豫進行開火，耳邊雖然傳來警笛聲，但民眾根本無處可逃。

有人民眾躲在車後拍攝到，槍手腰間帶滿子彈，兩名男子分別持著長步槍，對海灘進行隨機開槍，附近民眾聽到槍響，都驚聲尖叫場面相當嚇人，隨後一名槍手在橋上倒地，另一名仍在攻擊。

澳洲雪梨當地，最受歡迎的旅遊勝地邦迪海灘，在14號傍晚6點左右，發生恐怖槍擊案件。海灘上，原本在休息和遊玩的民眾，正在慶祝猶太教光明節，全都從樓梯跑上來，遠處還持續傳來槍聲。

根據目擊民眾的說法，有2名男子在坎貝爾大道下車後，就在海灘附近開火，群眾在聽到多聲槍響後，四散奔逃。

雪梨當地警方獲報後，立刻派遺大批警力到現場，而最後2名槍手皆被制伏，其中1人當場被擊斃，另一人則受傷落網。

而澳洲廣播公司報導，截止目前為止，已有多人死亡數人受傷，當局宣布，定調這起事件為，恐怖攻擊，將會交由反恐部門主導。

