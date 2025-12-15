澳洲雪梨槍擊案16死 槍手父子檔一死一傷

原本熱鬧的活動卻變調了，澳洲雪梨知名景點邦代海灘，當地時間14號，正在舉辦猶太社區的光明節活動，超過1千人參加，不過卻發生重大槍擊事件，有2名槍手，在橫跨海灘的陸橋上，朝人群開槍，造成至少16人死亡、40人受傷，而這2名槍手，已經證實是父子檔。我方外交部表示，第一時間掌握訊息，目前沒有台灣民眾傷亡。

民眾在槍聲中 驚慌逃竄， 澳洲雪梨著名的 邦代海灘，離市中心僅9公里遠，14號，發生大規模槍擊案，造成嚴重死傷。警方已捕獲兩名父子檔槍手，並判定事件為恐怖攻擊案。98142 3*4目擊者格林：「我看到1位老太太中槍倒地，我還看到1位老先生左側中槍，傷勢很重 我看到一群人尖叫著，朝我跑過來 我不知道發生什麼事，只聽到他們一直喊 快找掩護 快找掩護。」

澳洲總理艾班尼斯：「這是一起 蓄意針對猶太社群的攻擊，發生在光明節的第1天，今天 所有澳洲人都與他們同在，我們與你們站在一起，我們將竭盡全力 根除反猶太主義。」

根據路透社報導，這是澳洲自1996年以來，爆發最嚴重的恐怖攻擊事件。警方表示，兩名犯案槍手中，50歲的父親已被警方當場擊斃，他24歲的兒子則身受重傷，受捕後 已送醫治療。澳洲猶太人執行委員會執行長里夫欽：「槍手刻意來到這裡，殺害猶太兒童 婦女和長者，因為他們知道在這裡(猶太社區)，犯案就像甕中捉鱉，這就是他們想要的，他們想要盡可能地殺害猶太人，只因為他們是猶太人。」

警方已在現場拉上封鎖線，並指出，周日當天約有1000人 參與這項光明節活動。目擊者則指出，這起恐攻案，槍擊持續了約10分鐘，民眾只能沿著沙灘、鄰近街道和公園 倉皇逃命。警方已搜索槍手位於雪梨近郊的住家，希望盡快釐清犯案動機。澳洲總理 艾班尼斯15號也宣布，全國降半旗，哀悼在槍擊事件中的罹難者。

