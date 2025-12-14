澳洲雪梨海灘大規模槍擊致16死 嫌犯父子檔1死1傷

雪梨邦迪海灘槍擊案發生後堆積的物品。（圖／達志／美聯社）

澳洲雪梨知名觀光景點邦迪海灘（Bondi Beach）14日下午發生近30年來最嚴重的槍枝暴力事件。一場猶太光明節（Hanukkah）慶典活動遭到槍手襲擊，造成至少16人死亡、40多人受傷。警方證實，2名槍手為父子關係，50歲的父親遭現場警方擊斃，24歲兒子則重傷治療中，事件被官方定調為具針對性的反猶太恐怖攻擊。

根據《路透社》、《美聯社》報導，新南威爾斯州警方表示，事件發生在當地時間14日晚間約6時45分（台灣時間14日下午約3時45分），當時約有上千人參與在海灘旁公園舉行的「海邊光明節」活動，現場包括孩童臉部彩繪、親子互動等慶祝行程。未料，2名身穿深色上衣、持長槍的男子突然開火，現場陷入混亂，槍擊歷時約5至10分鐘，大批民眾驚慌逃竄。

警方指出，50歲的父親在現場遭警方擊斃，其24歲兒子則中彈重傷，目前仍在醫院接受治療，情況危急。由於其中1名槍手死亡，事件總死亡人數升至16人。其餘死者年齡介於10歲至87歲之間，包含1名孩童；另有至少40至42人送醫治療，其中包括2名警察，傷勢嚴重但情況穩定。

根據目擊者拍攝的影片顯示，民眾穿著泳裝從海中奔逃，現場槍聲不斷。另有畫面拍到1名勇敢的路人衝上前制伏，並排除掉其中1名槍手的武器，警方與州長均稱其為「真正的英雄」，認為其行動挽救了更多性命。該名男子據澳媒報導為水果店老闆艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。

警方表示，目前確認僅有2名攻擊者，未發現第3名共犯，調查仍在進行中，並已加強猶太社區的警力部署。警方也指出，其中1名槍手曾被安全單位掌握，但並無情資顯示其事前策劃大規模攻擊。

多名受害者身分也陸續曝光，主辦單位之一、正統派猶太組織「哈巴德」（Chabad）證實，邦迪哈巴德助理拉比施蘭格（Eli Schlanger）不幸罹難。以色列外交部也證實有1名以色列公民喪生，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則表示，1名法國公民艾卡亞姆（Dan Elkayam）亦在死者之列。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）事後前往現場獻花悼念，並形容此案是「國家黑暗的一刻」，強調這是「純粹的邪惡行為，是反猶太主義，也是恐怖主義，在澳洲最具代表性的地點發生。」他表示，全體澳洲人民將與猶太社群站在一起，誓言根除反猶太仇恨，並於15日全國降半旗，哀悼在邦代海灘大規模槍擊事件中遇害者。

近一年來，澳洲反猶太事件明顯激增。官方統計指出，自2023年10月以哈戰爭爆發後，針對猶太人的攻擊、破壞與威脅事件增加逾三倍。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則批評澳洲政府未能有效遏止反猶太情緒，並指澳洲支持承認巴勒斯坦國的立場「助長仇恨」。

