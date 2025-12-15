即時中心／梁博超報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）在昨（14）日爆發大規模槍擊案，兩名黑衣槍手向慶祝猶太教「光明節」（Hanukkah）活動的人群開槍掃射，多人中槍倒地，造成16人死亡、40人受傷；兩名槍手也被制伏，其中一人當場被擊斃，另一人傷勢嚴重已被拘留。對於本次攻擊事件，總統賴清德在今（15）日上午透過社群平台，向罹難者致上最深切的慰問，並強烈譴責恐怖主義行徑。

根據路透社及美聯社報導，當地警方在記者會中表示，調查顯示這起光明節（Hanukkah）攻擊事件截至目前一共造成16人死亡、40人受傷。犯案的只有兩人，其中一名槍手為50歲男子，遭警方擊斃；另一名槍手是他的24歲兒子，受傷後正在醫院接受醫治。警方指出，安全機構對其中一人早有掌握，但當局沒有發現有預謀攻擊的跡象。

對此，總統賴清德今上午透過社群平台「Ｘ」發文，表達對邦迪海灘恐怖攻擊的罹難者及所有受影響者致以最深切的慰問。他強調，台灣強烈譴責一切恐怖主義行徑，並且在這個艱難時刻，與澳洲人民和猶太社群站在一起。

原文出處：快新聞／澳洲雪梨海灘槍擊案16死！賴清德致上慰問 強烈譴責恐怖主義行徑

