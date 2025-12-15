澳洲雪梨海灘變煉獄！父子檔恐攻釀16死40傷

澳洲雪梨知名景點邦迪海灘於14日晚間7時許發生重大槍擊事件，新南威爾斯州警方已正式將此案定調為恐怖攻擊。

根據警方調查，兩名槍手為50歲父親與24歲兒子阿克拉姆組成的父子檔，他們選擇在猶太教光明節慶祝活動期間發動攻擊。當晚活動現場聚集大批民眾，槍手闖入後隨即朝人群開火，現場瞬間陷入恐慌。

警方接獲報案後迅速趕抵現場，與嫌犯爆發激烈槍戰。交火過程中，50歲的父親當場遭警方擊斃，24歲的兒子阿克拉姆中彈受傷，目前在醫院接受治療並已遭警方拘留，傷勢危急。2名警員在交火中受傷，所幸狀況穩定。

這起攻擊事件造成慘重傷亡。截至15日清晨統計，共有16人不幸罹難，死者年齡從10歲至87歲不等，包括一名10歲女童與一名40歲男子在送醫後傷重不治。另有40人受傷送醫，其中11人傷勢危殆，生命垂危。

新南威爾斯州警察局長馬爾萊尼恩表示，警方已將此案列為恐怖主義攻擊，並展開大規模調查行動。警方連夜突襲邦尼里格與坎普西兩處地點，搜集相關證據，全力釐清犯案動機，並調查是否涉及更大規模的恐怖網絡。

澳洲總理艾班尼斯對此事件發表聲明，以最強烈措辭譴責這起邪惡的反猶主義行為，並形容這是對澳洲生活方式的直接攻擊。艾班尼斯強調，澳洲社會絕不容許仇恨、暴力與恐怖主義存在，政府將全力支持警方調查工作，並動用一切資源協助受害者家屬與傷者。

這起發生在雪梨知名海灘的恐怖攻擊，不僅震驚澳洲社會，也引發國際關注。當局正持續加強各地安全戒備，防範可能的後續威脅。

