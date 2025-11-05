澳洲雪梨素食展 慈悲與愛有志一同

澳洲雪梨素食展最近熱鬧登場，今年主題「共同點」(Common Ground)，強調雖背景不同，但我們共享慈悲與愛的初心。

從馬來西亞的咖哩椰漿飯、義大利麵、西班牙餐等等應有盡有，雪梨素食展今年的主題是「共同點」(Common Ground)，強調背景不同，但環保慈悲的愛心相同。

素食攤位負責人 Carrie：「我們做這個初衷就是想讓大家知道，素食也可以很好吃，讓大家就是可以多吃素，然後(實踐)環保。」

太極老師 Emily：「看到這樣的活動，跟我們的社區介紹素食，而且能夠烹飪得這麼好，這麼美味，我非常的喜歡，所以每年我自己就想回來，嘗一嘗這邊素食的美味。」

餐車負責人 傅廉琪：「為什麼要從事這個素食行業(12年)，是因為我本身吃素，然後第二是我覺得，在外面很難吃到全素。」

慈濟澳洲分會副執行長 吳如玉：「(希望我們)可以做到，讓大家更對素食的接受度，還有觀念上更正確，讓它變成一個日常的選項。」

活動總協調 馬可·巴赫曼：「好消息是，今年有很多商店參與，所以我們舉辦了有史以來，規模最大的食品博覽會，這很棒，很高興看到更多商店對此感興趣。」

現場設有11個攤位和4台餐車，串聯美食與慈悲，用行動證明：素食，是選擇，也是一種溫柔改變世界的力量。

