澳洲雪梨跨年煙火迎2026！吸引百萬民眾同歡

▲澳洲雪梨施放跨年煙火，迎接2026年到來。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 2025年即將過去，全球跨年活動陸續進行中，澳洲在台灣時間晚間21時迎來2026年，今年受到邦達海灘（Bondi Beach）大規模槍擊案的影響，雪梨為了如期照常舉辦跨年活動，部署了創當地紀錄、投入史上最多警力維安，雪梨歌劇院周遭預計吸引超過百萬民眾共同跨年，欣賞壯觀煙火秀。

澳洲許多地方都有安排「家庭煙火秀」，提前在當地時間晚間9點舉行，方便家長偕孩童參加，不過午夜時分的跨年煙火秀依舊是最受矚目的招牌活動。

▲澳洲雪梨施放跨年煙火，迎接2026年到來。（圖／翻攝自YT@ABC直播）

今年受到槍擊案影響，邦達海灘當地的跨年活動取消，除了邦達海灘之外，也有部分澳洲城市宣布取消跨年活動，其他地方活動受影響主要是天氣因素導致。

為了向邦達海灘的罹難者致哀，澳洲許多跨年活動的場合，在晚間11點會默哀一分鐘，雪梨海港大橋也亮起白燈，以象徵和平與團結。

