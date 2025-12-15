澳洲雪梨邦代海灘重大槍擊案釀16死! 外交部：目前沒有我國人傷亡

澳洲邦代海灘發生隨機槍擊，多人倒地，上百人逃離現場。 圖：翻攝X_@VarunShubhamSha、IG_mian.ore

[Newtalk新聞] 澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）北端公園14日發生重大槍擊事件，2名槍手在橫跨海灘區域的陸橋上朝人群開火，這起槍擊案造成至少16人死亡、40人受傷，2名槍手被證實為父子檔。對此，外交部表示，第一時間已掌握訊息，目前沒有我國人傷亡。

事發當時海灘正在舉辦猶太社區的光明節活動，超過1000人參加。2名槍手在橫跨海灘區域的人行陸橋上不斷朝人群開槍，遊客瘋狂逃命，但也有多人中彈倒地，倒臥在血泊中，現場一片混亂。警方趕到後，立刻跟2名槍手展開交火，不久後成功壓制2人，其中1名槍手被當場擊斃，另1名則中彈送醫，

新南威爾斯州（New South Wales）警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）說明，其中一名槍手為50歲男子，遭警方擊斃；另一名槍手是他的24歲兒子，受傷後正在醫院接受醫治。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）宣布，澳洲14日將全國降半旗哀悼在邦代海灘大規模槍擊事件中遇害的15人。

外交部指出，我國駐雪梨辦事處目前已採取四項緊急作為：立即於駐處臉書發布警訊、透過TECO BELL通報平台通知我國留學生此警訊、雪梨僑教中心同時於僑界群組發送提醒訊息，並與新州警方保持密切聯繫。外交部提醒國人旅外時應注意人身安全，倘遇緊急危難，請立即與當地警方及我駐外館處聯繫，外館同仁將於第一時間提供必要協助。

