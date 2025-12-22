澳洲雪梨邦代海灘 爆發死亡槍擊恐攻

12月14號夏日的傍晚，澳大利亞猶太社群正在雪梨邦代海灘後方的綠地，慶祝猶太光明節開始。六點多，綠地後方的人行陸橋傳來槍響。

很多人以為是助興的煙火，看到有人中彈倒下，才發覺不對勁，沙灘上跟海裡戲水的人開始奔逃。

移民父子持槍掃射 敘裔男子奮勇奪槍

槍手是一對印度移民父子檔，姓阿克拉姆。父親薩吉德50歲，27年前以學生簽證，入境澳大利亞；兒子納維德24歲，在澳大利亞出生，兩人從綠地後方的天橋上朝綠地跟沙灘方向，用栓動步槍濫射。

廣告 廣告

男子阿邁德從停著的車輛之間，靠近正在開槍的父親，猛然衝上去從後方熊抱槍手，搶下步槍，並用步槍指著槍手。等槍手向後退，回到天橋跟兒子會合，阿邁德因為肩膀和手臂中彈，倒了下來。

凶嫌父子疑赴菲受訓 警查獲伊斯蘭國旗幟

父子倆11月初才去過菲律賓南部民答那峨島上的納卯市，待了將近一個月，那裡有穆斯林叛軍，父子倆可能去接受軍事訓練。警方在兒子名下的汽車中，找到土製炸彈跟兩幅手繪的伊斯蘭國旗幟。

邦代慘案全國哀悼 引發槍枝管制質疑

這起慘劇除了全國哀悼，更引起槍枝管制是否完善的質疑。

責任編輯／李家成

更多台視新聞網報導

邦代海灘追悼活動 戴阿拉伯頭巾男被架走

澳洲邦迪海灘槍案奪16命 總理擬修改槍枝法加強控管

驚恐回憶澳洲海灘槍擊 救生員目睹孩童中彈：那是我見過最可怕的事