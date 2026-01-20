澳洲雪梨鯊魚驚魂！48小時傳4次攻擊事件 2人傷勢危急

編譯林浩博／綜合報導

澳洲雪梨不到48小時，就接連傳出4起鯊魚攻擊人的事件，2人因此傷勢危急。最新一起發生於20日上午，1名39歲男子衝浪時，胸部遭到鯊魚咬傷，所幸經過治療已經出院。雪梨北部區域的海灘已全數關閉，以策安全。

接連不斷的鯊魚攻擊事件，讓當局關閉了雪梨北部的海灘，以策安全。（圖／翻攝自X平台 @BPINewsOrg）

救生協會：衝浪客「幸運」未受重傷

20日的鯊魚攻擊事件，發生在距離雪梨北方約450公里的普露默角（Point Plomer）露營地附近，鯊魚連同受害者與他的衝浪板一起咬。新南威爾斯衝浪救生協會（Surf Life Saving NSW）執行長皮爾斯（Steve Pearce）直言，這名衝浪客「很幸運未遭受重傷」。

皮爾斯警告：「我們強烈建議不要在河口游泳或衝浪，因為那裏顯然是鯊魚群聚的地方。如果水變髒，對於前去那邊，我會三思。」

在頻繁的鯊魚襲擊事件以前，當地連日下雨，新南威爾斯警司麥蒂納（Joseph McNulty）先前稱，這恐怕為這類事件創造了「完美的風暴環境」（perform storm environment）。英國廣播公司（BBC）於報導中解釋，這是由於雨水會將養分沖刷進入水中，吸引鯊魚靠近海岸。

兩樣情！12歲男童「和死神搏鬥」

據美國有線電視新聞（CNN）報導，第一起事件發生於19日下午4點20分，第二起是18日中午以前，第三起為同一天傍晚6點20分，因此前三起全都在短短26小時內發生。

澳洲官方稱，18日一名12歲男童從雪梨港中，由朋友拉出水面。這名孩子因傷勢危急，仍在雪梨兒童醫院接受治療。麥蒂納在19日的記者會上直呼「警察到場時，那是個可怕的景象」，「我們相信昨天是公牛鯊攻擊了男孩的下肢」。

麥蒂那讚揚男孩朋友的救人舉動「英勇」，「對小男孩來說，那是難以直視的傷勢，但我想這就是兄弟情誼」。受傷的男孩處於昏迷，急救人員到場趕緊先用止血帶綁住，試圖阻止大量鮮血繼續流出，再將傷患用警方的船載往陸地。岸上警察對男孩施救CPR，並緊急用救護車送醫。

麥蒂納稱，男孩與朋友從6公尺高的礁岩跳入水中，當時水因週末下雨而變得混濁，「我們認為半鹹水、淡水的混合，再加上行動引起的水花，造就了鯊魚攻擊的完美風暴環境」。麥蒂納說男孩目前「正與死神搏鬥」。

首起鯊魚攻擊事件的12歲受害男童，恐怕無法生還。（圖／翻攝自X平台 @dailytelegraph）

25歲男子傷勢危急

首起案件後不到24小時，更北方的迪外角（Dee Why Point）再傳出搭船的11歲男孩，遭到鯊魚襲擊，所幸並未受傷。初步判斷這15公分的咬痕，同樣是由公牛鯊所留下。

同一天19日，北斯坦因海灘（North Steyne Beach）一名25歲男子腿部被鯊魚嚴重咬傷。急救人員當場施救並緊急將他送醫，但他仍處於危急狀態。警方宣布所有北區海灘暫時關閉。

澳洲每年平均發生20鯊魚攻擊事件，當中約2至3起奪走人命。不過，在雪梨這裡，鯊魚攻擊人極為罕見，過去60年僅發生3起鯊魚攻擊致死事件，當中一起是去年9月一名57歲男子遭大群鯊魚圍攻死亡。

