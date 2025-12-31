澳洲雪梨12分鐘跨年煙火秀 湧入百萬人共迎2026

澳洲雪梨跨年煙火秀，在台灣時間晚上9點登場，雖然半個月前，雪梨才發生邦迪海灘恐攻事件，現場還是湧入超過一百萬人共襄盛舉，12分鐘的煙火，照亮雪梨夜空。

澳洲雪梨迎接2026年，12分鐘煙火秀吸百萬人共襄盛舉。（圖／達志影像歐新社）

澳洲雪梨跨年煙火秀在台灣時間晚上9點盛大登場，吸引超過100萬人共襄盛舉，展現了澳洲人民堅強的意志。儘管雪梨半個月前才發生邦迪海灘恐攻事件，民眾仍熱情參與這場全球矚目的煙火盛會。這場長達12分鐘的壯觀煙火秀準備了9公噸、2萬5千發煙火，不僅照亮雪梨港夜空，更透過增加市中心屋頂施放平台與5千道移動探照燈光束，為觀眾帶來更震撼的視覺享受。

廣告 廣告

今年雪梨煙火秀的主題聚焦於澳洲代表性動植物，在港灣大橋兩側螢幕投射出植物基因序列般的特殊紋理。最令人印象深刻的是從橋面上方烙下一整片金色瀑布形煙火，讓現場觀眾看得目不轉睛。許多民眾為了搶得好位置，前一晚就徹夜排隊守候，閘門一開便卯足全力衝刺。一位德國遊客表示，這種情況太瘋狂了，在德國從未經歷過，大家就像看到大門開了然後開始狂奔。

澳洲政府在跨年前晚間11點特別安排了1分鐘的默哀時間，現場所有人手握白色燭光，追思邦迪海灘遇難者。澳洲總理艾班尼斯也發表新年演說，他強調在新的一年，澳洲人將挺身迎接眼前挑戰，一如澳洲人一貫方式，攜手合作、彼此照顧。

在南半球，除了澳洲雪梨的煙火秀外，紐西蘭的天空塔跨年活動是真正第一個迎接2026年的煙火秀。雖然規模不比澳洲，但這場高度最高的南半球煙火秀施放了3500發煙火，分3層360度環繞施放。除了煙火之外，天空塔今年還在倒數前投影民眾投稿的畫面，讓所有人在迎接新年之前能好好回顧過去一年的精彩瞬間。

更多 TVBS 報導

跨年搶搭包機！180多人台中直飛曼谷 泰籍旅客遊台灣 感受101煙火

2026運勢大公開！3生肖「先苦後甘」 坐等下半年升官發財

2026將至！倫敦大笨鐘跨年敲鐘 鐘錶師17hrs執勤拚零誤差

防「跨年恐攻」！ 時報廣場維安升級 首設兩道安檢、架路障

