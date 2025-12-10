澳洲青少年反對社群禁令 提告政府怒轟：該禁止的是有害內容

澳洲針對未滿16歲公民祭出社群禁令，涵蓋TikTok、Meta和YouTube等主要平台。示意圖（pexels提供）

澳洲針對未滿16歲公民祭出全球首例的社群媒體禁令已於今（10日）正式生效，涵蓋TikTok、Meta和YouTube等主要平台。這項旨在保護年輕世代的嚴厲管制政策，如今正受到澳洲青少年的強力反彈。2位15歲的學生已將政府告上最高法院，怒批政府與科技巨頭「抓錯重點」，應該將資源投入清除網路加害者與有害內容，而非一律禁止青少年使用。

澳洲政府禁令為何引發青少年反彈？

根據《BBC》報導，這項由澳洲政府推動的禁令，要求社群媒體公司必須採取「合理措施」確保未滿16歲者無法開設新帳號，並須停用既有帳號，違者最高將面臨4,950萬澳元（約新台幣10億元）的重罰。

然而，挑戰這項法令的15歲學生諾亞瓊斯（Noah Jones）直言，雖然網路上確實存在壞事，但全面禁止絕非正解。他痛批「這些社群媒體平台不該把資源和金錢，用來躲避政府的罰款。他們應該利用這些資金和資源，努力去除那些潛在的網路加害者和有害內容！」

與諾亞共同提出訴訟的梅西紐蘭（Macy Newland）則強調，社群媒體不僅帶來網路霸凌、誘騙等問題，同時也提供了教育、交流，以及與社會的共融等「非常多的好處」。她指出，此禁令將嚴重影響他們獲取政治知識的管道，大聲疾呼「民主並非像這項法律所說的，從16歲才開始！」

澳洲政府為何堅持實施社群媒體禁令？

澳洲政府堅持立場，表示這項禁令是為了減少社群媒體「鼓勵年輕人花更多時間在螢幕上」的設計特點，同時保護他們免受有害內容的侵害。

政府委託的研究顯示，10至15歲兒童中有高達96%使用社群媒體，其中7成曾接觸過厭女、暴力、宣揚飲食失調或自殺等有害內容。此外，七分之一的人回報曾遭受成年人或年長兒童的誘騙行為。

政府官員態度強硬，通訊部長安妮卡威爾斯（Annika Wells）面對法律挑戰時表示「我們不會被威脅嚇倒。我們不會被法律挑戰嚇倒。我們不會被大型科技公司嚇倒。我們將代表澳洲的家長們，堅定立場。」她強調，雖然知道這項重大改革在實施過程中「看起來可能會有點不整齊」，但政府將持續推進。

社群媒體公司將面臨哪些驗證挑戰？

政府表示，社群媒體公司必須採取「合理措施」阻止兒童使用他們的平台，並且應使用多種年齡驗證技術。這些技術可能包括政府發出的身分證明文件、臉部或聲音辨識，或透過分析線上行為來估計年齡的「年齡推斷」。平台不能僅依賴用戶自我證明或家長為孩子擔保。

然而，外界對於執行的有效性充滿疑慮。政府自己的報告發現，臉部評估技術對於青少年的可靠性最低，可能誤鎖成年人，卻無法擋下未成年用戶。同時，對於潛在罰款的規模，也有人提出質疑，認為Meta賺取5,000萬澳元罰款的金額只需不到2小時，對科技巨頭的威懾力有限。

禁令為何被質疑「保護出現漏洞」？

批評者認為，即使禁令實施得當，其涵蓋範圍仍有不足，削弱了其保護兒童的能力。目前，約會網站、遊戲平台以及人工智慧聊天機器人皆被排除在禁令之外，這些都是兒童可能接觸有害內容或遭遇風險的潛在區域。這導致禁令被質疑「保護出現漏洞」。

此外，評論人士預測青少年將轉向使用VPN或註冊假帳號來規避管制，部分青少年也坦言他們將會這麼做，或改為與父母共用帳號。因此，許多人主張，比起一律禁止，加強線上危害教育才是更有效且治本的解方。

