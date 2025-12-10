澳洲青少年社群媒體禁令 教師：利大於弊

▲澳洲今天起實施社群媒體禁令，16歲以下兒少不可以使用包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書等平台。。圖為示意圖。（圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 澳洲今天起實施社群媒體禁令，16歲以下兒少不可以使用包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書等平台。全國教師工會總聯合會副秘書長楊逸飛指出，整體來看「利大於弊」，短期雖然會帶來震動，多數小朋友可以在半年恢復，特別是在家長引導下，兒少回歸真實思維、人際互動，學習效果跟親子關係都會有正向發展。

澳洲去年通過法律，要求社群媒體從今日起，阻擋16歲以下使用者，違反將面臨罰款4950萬澳元、約9.6億元台幣。

廣告 廣告

楊逸飛表示，雖然我國跟澳洲的民族性不同，但此禁令「利大於弊」。現今，孩子的生活經驗容易被社群媒體的演算法限縮，但在兒童心理發展階段，他們需要更多具體且真實的人際互動。數位教學雖然便利，但在這個階段無法完全取代真人互動的教學模式。

近期學生間霸凌頻傳是影響之一。楊逸飛說，以前活在真實場域，跟實際人際關係較為緊密，但社群平台創造了「虛擬社交圈」，雖然形式虛擬，但對孩子而言卻是真實的存在任何平台上的狀況都可能造成心理影響，特別是在意同儕認可階段的孩子，面對惡意言語的調節能力不比成人，禁用社交平台對孩子心理發展、社交相處是有好處。

然而，楊逸飛擔憂，現在20多歲的父母生長的年代就有手機，他們成長階段就是在手機、平板中度過，因此他們習慣給孩子使用手機；禁止社群平台後，部分父母搞不好變得不會教孩子，可能會有短期震盪。

「只要不是重度依賴、成癮者，預估半年就可以看到效果」，楊逸飛說，家長陪伴引導孩子離開社群、提供更豐富的生活經驗互動，預估半年親子關係、學習特性、人際關係認知都有機會回到正常狀態。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

澳洲下令禁止16歲以下使用社群媒體 劉世芳：全球趨勢不限於打詐

不只小紅書！臉書詐騙仍多 數發部三管齊下圍堵

臉書詐騙量第一卻先禁止小紅書？資通訊專家解析兩點先天差異