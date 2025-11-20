澳洲青少年社群禁令下月上路 Meta宣布12/4起停用16歲以下帳號

為因應澳洲政府針對16歲以下青少年的社群媒體禁令將於12月10日上路，旗下擁有臉書等多個社群平台的Meta表示，從12月4日起，將停用所有澳洲16歲以下用戶的臉書、Instagram與Threads帳號，並禁止16歲以下的澳洲青少年註冊新帳號。

澳洲12月起禁16歲以下擁社群帳號 平台違規最高可開罰10億

Meta指出，屆時會向被認定為未滿16歲的澳洲用戶發送帳號停用訊息，但不會公布系統如何判定帳號使用者年齡，以避免有心人士藉此繞過禁令。若有16歲以上的用戶被誤認為未滿16歲，則可透過錄製自拍影片方式重新認證，或透過第三方年齡認證系統「Yoti」，上傳政府頒發的身分證明文件。

Meta進一步表示，會在帳號被停用的14天前通知受影響用戶，讓用戶可提前下載並保存帳號中的貼文、訊息及影片。Meta區域政策總監嘉麗克（Mia Garlick）也承諾，等到用戶年滿16歲可重啟帳號時，帳號所有內容都會與被停用時相同。

根據澳洲網路監管機構預估，澳洲約有15萬名臉書使用者及35萬名Instagram使用者的年齡介於13至15歲之間。除了Meta已針對禁令宣布具體配套措施外，其他受影響的TikTok及Snapchat也皆表示，會遵守該禁令的相關規定。