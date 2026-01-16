澳洲青少年社群禁令滿月！470 萬個帳號「被消失」 總理：全世界都在看

國際中心／程正邦報導

澳洲上月正式實施16歲以下青少年進用社群禁令。（示意圖／PIXABAY）

澳洲政府於 2025 年 12 月祭出全球首創的「16 歲以下社群媒體禁令」，如今政策上路屆滿一個月。根據澳洲電子安全專責機構（eSafety）今（16）日發布的最新統計，已有約 470 萬個 未成年用戶帳號遭各大社群平台強制移除或限制存取。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）對此成果表達高度肯定，並稱這是「澳洲的驕傲」，強調保護下一代的數位安全已邁出關鍵一步。

澳洲法律明定，社群平台業者必須防止 16 歲以下未成年人註冊或使用，違者將處逾10億的天價罰款。（示意圖／翻攝自Pixabay）

強力執法：十大平台納管、最高罰金破 10 億

廣告 廣告

這項被稱為「地表最強數位法案」的禁令，鎖定 Facebook、Instagram、TikTok、YouTube 及 Snapchat 等十大主流社交媒介。法律明定，平台業者必須負起過濾責任，防止 16 歲以下未成年人註冊或使用；若業者疏於管理，單一案件最高可處以 4,950 萬澳幣（約 10.5 億新台幣） 的驚人罰款。

社群龍頭 Meta 在此次行動中表現最為積極，在禁令生效前後已主動清理超過 55 萬個潛在違規帳號。然而，並非所有企業都選擇配合，知名論壇 Reddit 目前正針對此規範與澳洲政府進行司法訴訟，試圖挑戰法律界限，但澳洲監管單位已表態將全力應戰。

Meta已主動清理超過 55 萬個違規帳號。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

數據背後的真相：青少年帳號重疊率驚人

此次移除的 470 萬個帳號遠遠超乎預期。數據分析顯示，澳洲 8 至 15 歲的青少年人口約僅 250 萬，這意味著每個孩子平均擁有 1.8 個以上 的社群分身或不同平台的帳號。這項發現不僅凸顯了青少年對數位世界的高度黏著，也證明了過去平台的年齡審查機制形同虛設。

通訊部長威爾斯（Anika Wells）欣慰表示，雖然面對的是全球最強大的科技巨擘，但澳洲用行動證明了「數位環境是可以被重塑的」，讓孩子們能重拾實體互動的童年。

國際連鎖反應：法、英、馬等國擬跟進

澳洲的「鐵腕政策」已在國際間引發蝴蝶效應。目前包括法國、英國、丹麥、馬來西亞及印尼等國，均傳出正研擬相關配套措施，有意複製「澳洲模式」來應對日益嚴重的兒少網路霸凌與成癮問題。

儘管成效顯著，但仍有部分青少年與網路權利團體提出質疑，認為這可能邊緣化偏鄉或身心障礙青少年的社交管道。此外，eSafety 專員也坦言，仍有部分青少年透過借用成人身份或跳板技術繞過限制，監管技術仍須持續進化。

下一波行動：AI 聊天機器人將列入限制

澳洲政府的數位監管並未止步。eSafety 預告，將於 2026 年 3 月 針對生成式 AI 虛擬助理與聊天機器人推出全新的限制條例，以確保這項新興技術不會成為兒少保護的法律死角。

更多三立新聞網報導

華碩尾牙！施崇棠豪撒8千萬紅包 全員加碼1萬、營收破7千億創紀錄

包商私自入槽釀工安意外 台塑林園廠遭令「局部停工」：出貨不受影響

美232條款獲最惠國待遇！台股暴漲 他揭「1關鍵」打臉藍白掏空說

諾貝爾獎換自由？馬查多白宮「獻獎」川普 代理總統酸：我絕不跪著去

