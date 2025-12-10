澳洲青少年社群禁令生效 總理稱最自豪改革、部長警告VPN漏洞不會長存

澳洲全球首創、旨在保護兒童免於手機成癮和網路危害的16歲以下社群媒體禁令10日起正式生效，政府的年齡限制App清單幾乎肯定會在未來幾周擴大。就在兒童與青少年們怨聲載道的同時，總理艾班尼斯卻表示，這是他身為澳洲總理感到「最自豪的一天」，並強調這項領先全球的措施代表澳洲已向外界表明「我們不能再繼續忍受下去了」。

澳洲廣播公司與BBC報導，若社群平台未採取「合理措施」阻止16歲以下兒童與青少年擁有帳號，將面臨最高5000萬澳幣（約台幣10億5450萬元）罰款。艾班尼斯受訪時表示，這項改革將會改變許多人的生活，讓孩子們「單純享受他們的童年」，並讓家長「更安心」。

他還表示：「對國際社會而言，他們也在關注澳洲，並說『如果澳洲能，為什麼我們不能？』這是我們國家面臨最大的社會與文化變革之一。這是一項深遠的改革，將持續在全球產生迴響。我認為，它會與澳洲曾在世界領先推動的其他重大改革齊名。」

艾班尼斯在另外一支影像談話中鼓勵孩子們：「好好利用即將到來的學校假期，而不是花時間滑手機。開始一項新的運動、學一種新的樂器，或讀一讀那本在書架上擺了很久的書。更重要的是，與你的朋友和家人面對面共度美好時光。」

根據澳廣的清單，臉書、Instagram、Threads、Kick、Reddit、Snapchat、TikTok、Twitch、X與YouTube均列入首批受限制App。雖然禁令技術上今起生效，但政府也承認不可能十全十美。當局先前就曾表示，停用帳號需要時間。不滿的青少年更湧入艾班尼斯的TikTok帳號，發布各種梗圖和留言，許多人幸災樂禍地炫耀自己仍能使用這些應用程式。

針對有報導指出有小孩利用虛擬私人網路（VPN）繞過社群媒體禁令，澳洲聯邦通訊部長威爾斯（Anika Wells）警告，這個漏洞不會永遠存在。她受訪時表示：「僅因他們今天僥倖躲過禁令，並不代表一週後或一個月後也能逃過，社群媒體平台必須定期檢查16歲以下用戶的帳號。」

威爾斯表示，這並非「如果今天通過審核，16歲之前的剩下時光就萬事大吉」的情況。她補充指出，社群媒體公司將能夠利用在澳洲的照片以及與校園生活相關的對話等數據，判斷年輕用戶何時違反年齡限制，「這就是為什麼我們一直強調，確保這一點是平台的責任，而不是父母的責任。」

