澳洲青少年社群禁令衝擊創作者 粉絲與流量驟減迫使調整策略

路透社今天(11日)報導，在澳洲實施青少年社群媒體禁令的第二天，澳洲的內容創作者發現他們的粉絲和觀看量大幅下降，這威脅到他們的收入，也迫使他們重新思考內容策略。

29歲的內容創作者帕廷頓(Josh Partington)通常在短影音平台TikTok上發布喜劇短片，內容多為澳洲的日常生活，每支影片通常都能輕易達到10萬觀看數。但在澳洲政府對青少年實施的全面社群媒體禁令於10日生效後，他發布的首則影片觀看次數只有平時的十分之一。

他說：「我昨天(10日)在TikTok和Instagram發布的影音，表現都明顯下滑」，「觀看次數都不到1萬，這對我來說很不尋常。」

澳洲已下令TikTok、Instagram和YouTube等各大社群平台，禁止讓該國約100萬名的16歲以下用戶繼續使用他們的服務。若平台未遵守規定，將面臨巨額罰款。

許多青少年正在努力適應沒有社群媒體的新生活，而花費多年時間經營粉絲的內容創作者，也明顯感受到失去這群最活躍受眾所帶來的衝擊。

多名創作者向路透社表示，他們在Instagram的粉絲數大幅下滑，按讚、留言與觀看次數等互動模式也與過去明顯不同。

如果這種趨勢持續下去，對於仰賴品牌合作與廣告收入的內容創作者來說，恐怕會帶來不小的麻煩；在這個產業中，粉絲追蹤數和觀看次數等數據的表現往往直接決定他們能從合作的品牌獲得多少收益。

30歲的喜劇演員戴爾(Mitch Dale)表示，雖然他的20萬粉絲中大部分是成年人，但失去更年輕的觀看族群會拉低影片發布初期的觸及率，迫使他重新思考內容的發布時段。

他說：「我一直以來都盡量在TikTok上發佈內容，例如在下午3點半，孩子們放學回家後開始玩手機的時候。所以這可能是我需要重新思考的事情。」