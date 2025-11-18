澳洲頂級Healthy Care魚油 以藥品級標準守護全家健康

▲Healthy Care擁有自有工廠，全程透明，嚴格把關產品狀況。

【記者 劉嘉菲／台北 報導】現代人長時間使用3C、飲食不均、生活壓力大，普遍陷入「缺油」危機，是身體在提醒你：該補充Omega-3了。

入行快二十年的藥劑師楊家瑋表示，「很多消費者常問他如何挑選保健品，其實重要的關鍵就是要看品牌的「製造工廠」，因為市面上很多保健品都是代工廠，風險相對高，想要補充保健食品，最好是選擇擁有自有工廠的品牌，才能全程透明掌握產品狀況，嚴格把關」。

▲Healthy Car於澳洲國家森林保護區內的自有廠區

由澳洲第一大自製魚油保健品品牌Healthy Care推出的「超級Omega-3 95%迷你魚油膠囊」，以澳洲藥品級生產規格打造，是全球千萬家庭的每日健康首選。

Healthy Care隸屬於Nature’s Care集團，擁有超過35年的歷史，於澳洲國家森林保護區內自有廠區生產，純淨天然遠離污染，不僅是cGMP認證製造商，保健食品通過澳洲藥品管理局（TGA）嚴格認證；從原料、研發到製造，堅持「做給家人用的標準」，魚油原料更通過國際IFOS重金屬檢驗，選用純淨海域的小型冷水魚，來源可追溯、環境永續不過度開發，讓每一顆膠囊都兼具健康與地球的良善循環。

「超級Omega-3 95%迷你魚油」在澳洲藥品管理局（TGA）查詢編號 486073，其95%的高純度與「rTG再酯化型」結構，吸收率遠高於一般魚油，不易回酸、更溫和好消化，深受消費者青睞。

▲超級Omega-3 95%迷你魚油

除了高效濃度，Healthy Care更注重食用體驗。其「迷你膠囊」設計僅1.5公分，容易吞嚥、不易腥味回流；外層軟膠囊使用澳洲牛骨製造，符合HALAL與cGMP食品標準，對比市售其他品牌常用的豬皮膠囊，牛骨膠囊不僅成本較高，其適口性、吸收、消化較好，Healthy Care以更高規格守護品質，讓每次補充都安心無負擔。

根據澳洲市場調查數據，幾乎每賣出七瓶魚油，就有一瓶來自Healthy Care，品牌多年來堅守「唯有最好的，才值得給家人」的初衷，從澳洲出發，走入全球家庭的日常，成為專業藥師與營養師推薦的魚油品牌之一。

對於長時間使用3C、外食族、學生、上班族、孕婦與熟齡族群而言，魚油不再只是保健，更是生活中不可或缺的健康投資。(記者劉嘉菲翻攝)