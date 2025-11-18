澳洲頂級Healthy Care魚油 藥品級標準守護健康

【記者柯安聰台北報導】現代人使用長時間使用3C、飲食不均、生活壓力大，讓現代人普遍陷入「缺油」危機。當視覺乾澀、情緒波動、睡不好、甚至膚感與關鍵力不適時，往往是身體在提醒你：該補充Omega-3了。



入行快20年的藥劑師楊家瑋表示，很多消費者常問他如何挑選保健品，其實重要的關鍵就是要看品牌的「製造工廠」，因為市面上很多保健品都是代工廠，風險相對比較大，想要補充保健食品，最好是選擇擁有自有工廠的品牌，才能全程透明掌握產品狀況，嚴格把關，因為市面上很多保健品都是代工廠，風險相對比較大。



由澳洲第1大自製魚油保健品品牌Healthy Care推出的「超級Omega-3 95%迷你魚油膠囊」，以澳洲藥品級生產規格打造，是全球千萬家庭的每日健康首選。



Healthy Care隸屬於Nature’s Care集團，擁有超過35年的品牌歷史，於澳洲國家森林保護區內自有廠區生產，純淨天然遠離污染，不僅是cGMP認證製造商，保健食品通過澳洲藥品管理局（TGA）嚴格認證。從原料、研發到製造，堅持「做給家人用的標準」。其魚油原料更通過國際IFOS重金屬檢驗，選用純淨海域的小型冷水魚，來源可追溯、環境永續不過度開發，讓每一顆膠囊都兼具健康與地球的良善循環。









「超級Omega-3 95%迷你魚油」在澳洲藥品管理局（TGA）查詢編號 486073，可以查閱產品的詳細說明及功效，其95%的高純度與「rTG再酯化型」結構，吸收率遠高於一般魚油，不易回酸、更溫和好消化，深受消費者青睞。每2顆膠囊含有1140毫克Omega-3（EPA 630mg、DHA 510mg），足以滿足成人每日建議攝取量，輕鬆補足現代人普遍的Omega-3缺口。DHA幫助活絡思緒、提升專注力、加強反應與視覺水潤；EPA維持好心情、釋放緊張情緒、促進新陳代謝、增強保護力，DHA及EPA 是維持機能健康的核心營養素。



除了高效濃度，Healthy Care更注重食用體驗。其「迷你膠囊」設計僅1.5公分，容易吞嚥、不易腥味回流；外層軟膠囊使用澳洲牛骨膠囊，符合HALAL與cGMP食品標準，對比市售其他品牌常用的豬皮膠囊，牛骨膠囊不僅成本較高，其適口性、吸收、消化較好。Healthy Care以更高規格守護品質，讓每次補充都安心無負擔。



根據澳洲市場調查數據，幾乎每賣出7瓶魚油，就有1瓶來自Healthy Care。品牌多年來堅守「唯有最好的，才值得給家人」的初衷，從澳洲出發，走入全球家庭的日常，成為專業藥師與營養師推薦的魚油品牌之一。



對於長時間使用3C、外食族、學生、上班族、孕婦與熟齡族群而言，魚油不再只是保健，更是生活中不可或缺的健康投資。選擇來自澳洲純淨、遠離污染、具國際藥品級認證的Healthy Care超級Omega-3 95%迷你魚油，由內而外找回平衡，也讓健康照護變得簡單而美好。（自立電子報2025/11/18）