澳洲養狗人口增帶動寵物商機 監管法規落後難保動物權益

畫面上的犬舍有人類尺寸的大床、電視，甚至還有狗狗專屬的游泳池。這家位在雪梨近郊的犬舍鎖定疫情後暴增的毛孩家長族群，業者表示現在澳洲養狗養貓的人數創新高，全國寵物服務產值上看數10億澳幣。

不只照顧、寄宿還延伸到美容、行為訓練與狗狗日托，讓城裡上班族可以把狗狗送去上學，一整天都有專人陪玩照顧安全。

澳洲犬舍經理蓋爾說明，「我們的目標就是讓狗狗來到這裡，拉著主人往裡面衝恨不得趕快進去，離開時還覺得玩得不夠。」

犬舍經理強調，有的狗狗玩到不想回家，只是豪華設備未必跟安全畫上等號。專家指出，現在要開設狗狗日托或當寵物保母，多數省份只要辦理一般商業登記，並沒有全國一致的專業資格、狗狗密度上限規範或強制風險評估機制，一旦狗群打架或咬傷人，責任往往落在飼主身上。

新南威爾斯省正在檢討《動物伴侶法》，獸醫公會和動保團體都呼籲把訓練、日托、寵物看護等服務納入管制，增訂最低專業訓練時數與急救能力，才能跟得上寵物經濟的腳步。

澳洲犬隻訓練師金曼表示，「你不會把小孩丟到一間完全不認識的托兒所，不知道是誰在照顧，也不了解他們有什麼資格，同樣的標準也應該用在狗狗日托。」

皇家防止虐待動物協會提醒，解讀犬隻肢體語言、及時分開衝突都是高度專業，如果照顧人員缺乏訓練，不只狗會受傷，民眾也可能被波及。組織建議未來應建立全國認證資料庫，列出合格訓練師、日托與寄宿業者，讓飼主一查就知道這家可不可靠。

皇家防止虐待動物協會阿諾特博士指出，「解讀動物行為，知道何時以及如何應對行為改變都是非常高階的技巧，如果處理不當，會對動物福利以及人類安全造成真正的風險。」

在新法上路前，專家也呼籲飼主主動問清楚場地如何分區、如何分開不合群的狗，以及員工有沒有受過專業訓練，最好親自要求看一下後台再把毛孩交出去。