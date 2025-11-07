澳洲鮮肉弟「活吞蛞蝓」癱瘓8年 嚴重腦炎病逝

澳洲一名青少年在生日派對和朋友打賭吃下一隻蛞蝓，沒想到卻被寄生蟲入侵腦部導致終身癱瘓病逝。（示意圖／Pixabay）





澳洲一名青少年在生日派對和朋友打賭吃下一隻蛞蝓，沒想到卻被寄生蟲入侵腦部導致終身癱瘓，最終因併發症離世，得年28歲。

根據《The Mirror》報導，澳洲一名時年19歲的橄欖球運動員巴拉德（Sam Ballard）於2010年參加一個派對，喝醉後的他偶然瞄到露臺上一隻蛞蝓，在朋友們的慫恿下，巴拉德直接把蛞蝓吞下肚，派對結束後幾天，他的腿部開始劇烈疼痛，擔心是吃了蛞蝓的後果告知母親，但母親起初卻認為「沒人會因為吃蛞蝓生病」，沒想到巴拉德病情開始急轉直下。

經送醫檢查，巴拉德被診斷出體內有廣東住血線蟲（Rat lungworm），為寄生蟲的一種，因一般寄生週期中會寄生在老鼠肺部又被稱作鼠肺蟲，常見症狀有腦炎、腦膜炎、噁心、嘔心、發燒、角膜炎 、虹膜炎、視網膜水腫，嚴重會昏睡及死亡。

此外，巴拉德還被診斷出罹患嗜酸性腦膜炎（eosinophilic meningo-encephalitis），在醫院昏迷了整整420天，當他恢復意識後，頸部以下癱瘓、癲癇發作、體溫調節困難，甚至只能靠鼻胃管進食。

巴拉德雖在住院3年後出院，但生活已無法自理，須以輪椅代步，再也無法回到過去的生活，到了 2018年巴拉德發生嚴重的併發症去世，得年28歲，臨終前的他還不忘對母親說聲「我愛妳」，令人鼻酸。

針對這起事件，巴拉德的母親十分大愛地表示「雖然給她的家庭帶來了影響，但她並不責怪兒子的朋友們，他們只是『朋友之間開玩笑』」，但她也承認「這件事令人痛心，永遠地改變了巴拉德的人生，也永遠地改變了我的生活」。

