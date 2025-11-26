澳洲「史上最嚴」社群媒體禁令將上路 ! 兩名青少年急向高院喊停

火報記者 陳銳/報導

在澳洲即將全面禁止 16 歲以下未成年使用主要社群平台的法律生效前，有兩名 15 歲的青少年已向澳洲高等法院提出憲法挑戰，試圖阻止該禁令的實施。

該起訴訟由倡議團體「數位自由計畫」於週三宣布，根據新法，包括 YouTube、TikTok、Snapchat 以及 Meta 旗下的 Facebook 和 Instagram 在內的多個平台將從 12 月 10 日起關閉所有未滿 16 歲的使用者帳號，估計影響超過一百萬名青少年。這項法案被視為全球最嚴格的未成年社群平台使用限制之一，各國政府及科技公司持續關注其後續影響。

廣告 廣告

新法將關閉各大平台未滿 16 歲帳號，影響逾百萬名青少年，被視為全球最嚴格的社群使用限。圖:istockphoto

數位自由計畫在聲明中表示，這項禁令「剝奪」了澳洲年輕人的政治交流自由，而這項權利雖未明載於憲法，但被視為憲法運作中隱含的保障。聲明指出，立法措施「過於嚴苛」，將使青少年難以在網路上發表意見或參與公共討論。

原告之一表示，新法實施後，年輕人將失去重要的表意管道。他說：「像我們這樣的年輕人是未來的選民，我們不應該被沉默。這讓我想到《1984》，令人感到害怕。」

法律挑戰曝光後，澳洲通訊部長阿尼卡·威爾斯在國會回應稱，由總理阿爾巴尼斯領導的政府不會因外界壓力而退讓。她表示：「即使面對威脅和法律挑戰，工黨政府仍然會支持家長，而不是站在平台的一邊。」

澳洲媒體亦報導，YouTube 可能考慮以妨礙政治傳播為由，向高等法院提起法律行動。該禁令已於 2024 年 11 月正式通過，民調顯示多數澳洲民眾支持政府的做法。政府指出，各項研究顯示過度使用社群媒體與青少年身心健康風險上升有關，包括錯誤資訊、霸凌及負面身體形象內容的影響。而若科技公司未遵守規定，最高可能面臨 4,950 萬澳元（約 3,222 萬美元）的罰款。