澳洲「史上最嚴」社群禁令正式上路！百萬青少年帳號恐遭停用

澳洲將於週三正式成為全球第一個為社群媒體設定最低使用年齡的國家，Instagram、TikTok、YouTube 等平台必須封鎖境內所有 16 歲以下的用戶帳號，預估受影響帳號超過百萬個。

新法將自今日（10）起生效，十大平台若未落實封鎖措施，最高恐面臨 4,950 萬澳元（約10億新台幣）罰款。儘管大型科技公司與言論自由倡議者批評此舉過度干預使用權，但家長及兒童權益團體普遍支持此措施，認為可降低網路風險並避免青少年遭受演算法內容的負面影響。

這項禁令的推出，也結束了外界一年以來對「政府是否有權限制兒童使用社群平台」的討論，同時讓澳洲成為全球第一個實施全面年齡限制的國家。全球其他立法者亦正密切觀察實施結果，部分國家坦承，過去寄望科技公司自主改善系統的期待未能得到回應，因此正考慮跟進。

從歐洲到亞洲再到美國部分州份，多地政府已表態支持採取類似政策。包括丹麥、馬來西亞，以及美國部分因削減信任與安全部門而備受質疑的平台所屬州，都正在研擬年齡限制法案。

英國政府發言人同日指出，英國正「密切關注」澳洲模式。英國今年已要求所有托管色情內容的網站封鎖 18 歲以下使用者，並強調在兒童安全議題上「所有方案都在考量範圍內」。

雖然禁令最初涵蓋十個平台，但範圍將會隨市場變化持續更新。政府預期，YouTube、Instagram、TikTok 等主要平台都會出現在黑名單上。多數公司表示將採用年齡推斷、自拍年齡估算、身分證件驗證等方式來執行規範。

馬斯克旗下平台 Model X 是唯一拒絕配合年齡驗證的公司，他批評此禁令是「政府變相企圖掌控澳洲人的上網自由」。相關案件目前正由澳洲高等法院審理中。