澳洲「社群禁令」遭挑戰 ! 遭 Reddit 提告稱侵害言論自由

火報記者 陳銳/報導

社群平台 Reddit 於週五向澳大利亞最高法院提出訴訟，要求撤銷針對 16 歲以下族群的社群媒體使用禁令。Reddit 認為，相關規定干涉澳洲憲法所保障的自由政治交流，對言論自由造成限制。

Reddit 在遞交法院的文件中表示，年齡限制影響公共議題的討論空間，應被認定無效。文件也提到，即便禁令獲得維持，Reddit 的平台性質與法律中對社群媒體的定義存在差異，應可排除適用。

Reddit 提告澳洲最高法院，指 16 歲以下社群禁令侵害憲法保障的言論與政治交流自由。圖:unsplash

澳洲在 12 月 10 日正式實施社群媒體最低使用年齡限制後，相關政策已第二度遭到司法挑戰。上月，兩名代表自由派團體的澳洲青少年曾提出訴訟。分析人士認為，市值約 440 億美元的 Reddit 參與其中，使法律攻防更具規模，也可能影響其他平台後續動向。

澳洲政府表明立場不變。通訊部長威爾斯的發言人表示，政府選擇站在家長與孩子一方，並將持續防範社群媒體對年輕族群帶來的風險。衛生部長馬克・巴特勒也指出，Reddit 的行動著眼於商業利益，政府將堅定應對。

新法要求平台阻止 16 歲以下用戶使用服務，違規最高可罰 4,950 萬澳元，未成年用戶及其監護人不在處罰範圍。為符合規定，平台已採取多種年齡驗證方式，包括透過使用行為推估年齡，或利用自拍影像進行判定。

Reddit 在文件中表示，相關作法涉及使用者隱私，也可能壓縮政治表達空間。公司認為，禁止未滿 16 歲者參與線上討論，將影響公共議題的多元聲音。文件提到，許多年輕人即將在短時間內成為選民，成年前的政治交流經驗，往往左右未來的投票選擇。