澳洲「16歲以下禁社群」新法上路！少女五分鐘破解 年齡驗證遭踢爆「漏洞百出」

[Newtalk新聞] 澳洲政府全球首創、被譽為「世界領先」的「16 歲以下禁用社群媒體」新法案本周正式生效，旨在保護青少年免受網路成癮、霸凌及有害內容侵害。然而，禁令剛上路就踢鐵板，其執法可行性遭多方質疑。據《BBC》報導指出，一名 13 歲的澳洲少女伊莎貝爾（Isobel）僅花了不到五分鐘，就輕鬆規避了 Snapchat 的年齡驗證機制。

伊莎貝爾表示，當 Snapchat（該法案禁止的十大平台之一）通知她必須證明年滿 16 歲，否則將被踢出平台，但她僅「拿了一張媽媽的照片，貼在鏡頭前」，驗證便立即通過。她說：「它（App）感謝我驗證了年齡。」她甚至聽聞，有人使用流行歌手碧昂絲（Beyoncé）的照片也成功蒙混過關。

據報導，伊莎貝爾的母親梅爾（Mel）表示，這正是她預料會發生的情況，並笑稱女兒是「小猴子」。雖然她原本支持這項政策，希望能幫助家長保護孩子，但現在希望已動搖。

《BBC》報導指出，這項新法案於 2024 年 11 月由總理艾班尼斯（Anthony Albanese）宣布，並將執法責任完全歸咎於社群媒體平台。法律要求平台必須採取「合理措施」，並確保帳戶持有者年滿 16 歲，針對最嚴重的違規行為，平台恐面臨高達 4,950 萬澳元巨額罰款。

報導指出，艾班尼斯當時強調，此政策是為了家長而設，目的是將孩子從成癮於演算法、色情、暴力和錯誤資訊中解放出來，並改善他們的心理健康。

而據一項由政府資助、由業界執行的年齡驗證技術試驗報告指出，主要的驗證方法雖然技術上可行，但「皆非萬無一失，且伴隨風險」。首先是人臉掃描系統，儘管 Meta 和 Snapchat 等平台已採用，但報告顯示，其準確度在目標年齡 16 歲的上下 2—3 歲範圍內會明顯失準。而身份驗證系統雖最準確，但調查顯示，大多數澳洲人不信任社群媒體公司，不願提供敏感文件。至於年齡推斷系統是根據用戶線上活動推斷年齡，缺乏可靠性。

Snapchat 的代表也向《BBC》坦承，他們一直對執法面臨的「技術挑戰」表示擔憂，少女伊莎貝爾的破解案例正是挑戰之一。

專家更擔憂的是，這項「一刀切」的禁令不僅容易被規避，還可能帶來更大的風險，若是轉向更危險的平台，將會把青少年推向管理較不嚴格的網路角落，例如遊戲網站聊天室（未納入禁令）或 Omegle 這類缺乏安全防護的網站副本。YouTube 發言人表示，此法案實際上「會讓澳洲兒童在 YouTube 上變得更不安全」，因為禁止註冊帳戶，反而可能使他們以未過濾的方式瀏覽內容，錯過平台對未成年人的保護措施。

報導中提到，也可能會孤立弱勢群體，前兒童專員荷倫茲（Anne Hollonds）擔憂，對於 LGBTQ 、神經多元或農村社區的弱勢兒童來說，社群媒體是尋求支持和歸屬感的「生命線」，但政府幾乎沒有針對他們「未被滿足的需求」提出配套措施。

許多批評者也認為，政府的重心應放在迫使平台更好地審查有害內容與限制演算法的力量，而非單純實施一項容易被規避的「鈍器」式禁令。前 Facebook 澳洲與紐西蘭地區負責人謝勒（Stephen Scheeler）直言，對於像 Facebook 這樣的大公司而言，4,900 萬澳元罰款，只是「一張停車罰單」，缺乏懲罰誘因。

然而，澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）則為政策辯護，稱「大型改革總是會顯得有些混亂」。她強調：「這不是治癒，而是一個治療計畫，而治療計畫總會不斷演變... 這是為了拯救一代人的努力，值得去做。」

