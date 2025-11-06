澳洲12月起禁16歲以下擁社群帳號 平台違規最高可開罰10億

澳洲政府日前宣布，將於今（2025）年12月10日起，正式實施全球首創的社群媒體限制令，禁止16歲以下的青少年建立或擁有社群平台帳號。

截自11月5日為止，澳洲網路安全辦公室（eSafety）列出納入管制的社群平台包含：Facebook、Instagram、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube、Kick與Reddit等各大平台，且名單還會持續更新。這些平台若未遵守相關法規，最高將面臨4950萬澳元（約台幣近10億元）的民事罰款。

eSafety表示，這項措施並非禁令，僅是延遲青少年擁有社群帳號的時間。eSafety並強調，當年輕人使用社群時，會增加接觸壓力及風險的可能，且社群平台本身的設計，就是會鼓勵人們花更多時間在螢幕上，也更容易看到負面、易讓人感到不安或被操弄的內容。

eSafety舉例，像是大量通知，以及「閱後即焚」內容等帶來的壓力，都已被證實會對健康造成危害，不僅影響睡眠，也讓注意力下降，對長期身心健康產生影響。

澳洲這項新措施的法案全名為《社群媒體最低年齡草案》，是於2024年11月時提交議會審查通過，並於同年12月成為法案；今年7月，澳洲通訊部長阿妮卡（Anika Wells）宣布正式立法，明確規範受年紀限制的社群媒體服務類型。