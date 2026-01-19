澳洲12歲男童遭鯊魚攻擊 下肢受傷與死神搏鬥

澳洲警方今天(19日)表示，一名12歲男孩在雪梨港灣(Sydney Harbour)被一條大鯊魚咬傷，目前正在醫院與死神搏鬥。

這隻海洋掠食者是在18日下午攻擊這名男孩，當時他和朋友們在雪梨港灣的鯊魚海灘(Shark Beach)跳入海中。

新南威爾斯州(New South Wales)海事部門警察主管麥納蒂(Joseph McNulty)表示，當警方趕赴現場時，情況十分可怕，他們認為攻擊男孩下肢的可能是公牛鯊(bull shark)之類的鯊魚。「這個男孩現在正在與死神搏鬥」。

事發當時，這群孩子正從6公尺高的岩石上跳入水中。警方表示，最近的大雨流入港灣導致海水混濁。「我們認為，半鹹水和淡水混合、以及四濺的水花，可能為昨天的鯊魚攻擊製造出完美風暴(perfect storm)的環境」。

麥納蒂並讚揚這些男孩「勇敢」，在警方到達之前就救援他們的小夥伴。

根據資料庫的數據顯示，自從1791年以來，澳洲週遭海域已發生超過1280起鯊魚攻擊事件，其中有逾250起導致人員死亡。

科學家表示，儘管過度捕撈造成某些鯊魚物種衰竭，但日益擁擠的水域和不斷上升的海洋溫度，似乎正在改變鯊魚的遷徙模式，這可能是鯊魚攻擊事件增加的原因之一。

去年9月，一名衝浪者在雪梨北部著名的長礁海灘(Long Reef Beach)附近遭到大白鯊攻擊致死。2個月後，一名在雪梨北部海灘游泳的女性被公牛鯊咬死。