澳洲12／4起「未滿16歲」禁用臉書 數百萬青少年帳號將被停權

澳洲政府將自12月10日起全面禁止16歲以下兒童使用特定社群媒體平台，並要求業者採取「足夠措施」阻擋未成年使用者，否則恐面臨最高4950萬澳元（約新台幣10億元）罰款。

根據外媒的報導，澳洲政府認定的「年齡限制社群平台」包括Facebook、Instagram、Threads、Snapchat、TikTok、YouTube、Reddit、Kick、Twitch與X。其中Meta已宣布自12月4日起停用所有16歲以下帳號；YouTube亦將禁止兒童建立帳號，但仍允許在未登入情況下觀看影片。這項禁令恰逢澳洲學年結束與8週暑假開始，意味數百萬青少年首次將在沒有社群平台陪伴下度過假期。

年齡驗證公司Yoti與Verifymy指出，大多數平台傾向採用「臉部年齡估算」技術，利用自拍影片分析特徵以判定年齡，並非所有用戶都需上傳證件。但對「臨界年齡」的15至17歲青少年，驗證可能不夠準確，恐需額外文件。業者也預期青少年會嘗試以口罩、照片或VPN規避，但反欺騙技術可偵測多數作弊手法。而法律不會處罰違規的兒童或父母，責任完全落在平台身上。

報導中指出，這項禁令的構想被認為源自一本美國心理學著作《焦慮的一代》，引發澳洲地方政府調查並接連獲得全國媒體運動推動。法案在去年議會會期最後一天匆促通過，一度遭批評是政治操作。對此，反禁令團體「數位自由計畫」也已向高等法院提出抗議，稱此舉侵犯年輕人政治言論自由。通訊部長阿妮卡·威爾斯則回應政府「不會被法律挑戰或科技巨頭嚇倒」。

此外，馬來西亞近期也提出類似規範；丹麥、挪威與歐盟各國亦評估跟進。歐盟執委會主席馮德萊恩更直言受到澳洲模式啟發。美國則已有20多州制定兒童社群保護法，但並不像澳洲全面禁止。如今禁令倒數，澳洲社會尚未達成共識，有人期待這是兒童網路安全的關鍵轉折，有人憂心孩子失去網路慰藉，也有人質疑政府此舉治標不治本。



