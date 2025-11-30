澳洲124年來首位！總理艾爾班尼斯任內低調完婚 愛犬任戒童

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

澳洲總理艾爾班尼斯（Anthony Albanese）與他的伴侶海頓（Jodie Haydon），週六於首都坎培拉（Canberra）低調完成婚禮，根據外媒報導，他是澳洲124年來，首位在任內結婚的總理。

澳洲總理艾爾班尼斯（Anthony Albanese）與他的伴侶海頓（Jodie Haydon），週六於首都坎培拉（Canberra）低調完成婚禮。（圖／美聯社）

根據CNN報導，婚禮就舉辦在總理官邸，僅邀請約60位來賓，包含幾位內閣部長。這對新人自己寫了誓詞，並由愛犬托托擔任戒童。這對新婚夫妻在聯合聲明中表示，「我們非常高興能在家人和摯友的見證下，分享我們的愛和共度未來生活的承諾。」

這位62歲的澳洲領導人於2019年與結縭19年的前妻離婚，2人有一個成年的兒子。去年的情人節，他向46歲的海頓求婚。2人原本規劃更大型的婚禮，並在今年5月大選前辦理，艾爾班尼斯曾告訴雪梨的一家廣播電台，他考慮邀請加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）一同參與婚禮，他將杜魯道視為私人好友。但執政的工黨策略師擔心，在生活成本壓力提高的情況下，舉辦過於豪奢的婚禮可能影響政府連任第二個三年任期的機會，婚禮因此延後到大選後舉行。

