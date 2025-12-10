澳洲16歲以下禁用社群平台！精神醫揭重點

▲對於兒少是否需要限制使用社群平台，醫師認為，重點是從旁的人如何教導或陪伴。（示意圖／取自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 澳洲今（10）日起成為全球首個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書等平台都不能使用。醫師認為，科技已經是社會不可分的一部分，但在這個狀態下，重點在於從旁教導，像是學校是否會教如何使用、有哪些危害，還有家長會不會在旁邊跟著使用，如使用的時間點、內容挑選、是否加以節制，或是當出現什麼偏差時，家長會用什麼樣的方式引導，還有判定資料來源是否正確。

廣告 廣告

三軍總醫院精神醫學部主治醫師、台灣兒童暨青少年精神醫學會理事葉啓斌受訪時說，其實兒少使用社群平台，主要是分享、興趣，還有社團消息交流的利用。醫師表示，通常在兒少社群使用的影響，通常是國小、高年級，常見問題像是資訊誤差，還有心理層面。

葉啓斌指出，曾進行過相關研究，一群人是比較會在網路分享自己的生活，也是比較光鮮亮麗的一面，像是告訴別人自己去哪裡、吃什麼或買什麼東西。另一群人則是「較常潛水」的人，也就是會看著別人分享，自己並不常發文等。

葉啓斌說，這2組比較了解其自信心跟心情影響，發現較不常發文的人，容易會有被打擊的現象，產生較容易憂鬱、悲觀一點，或社交網絡較會受影響，會有比較心態，會出現自己好像不如別人、為什麼別人買得起的東西自己買不起、為什麼別人交得到另一半，自己交不到，覺得自己不如人等。

葉啓斌指出，反而常發文的人可能相對不太在意，想發什麼就發什麼，個性相對活潑、輕鬆。

社群平台使用愈長「社會觀察相對弱」 醫：重點是從旁教導

不過，對於社群平台的使用，葉啓斌提到，後續發現使用時間愈長的人，也較傾向關注自我的概念會強一些，在真正社交部分，對於臉色、社會觀察上也會相對弱一點。

以醫學觀點而言，究竟是否需要限制兒少使用社群。葉啓斌認為，當然是真的不得已才限制，但科技的確啟發行為上的改變，現行的人類若未使用手機、社群，可能會和其他人產生隔閡或落差。

葉啓斌分享，常見門診患者會說，自己的朋友都在線上，沒有上線就會覺得對不起他們。醫師說，科技已經是社會不可分的一部分，但在這個狀態下，重點在於從旁教導，像是學校是否會教如何使用、有哪些危害，還有家長會不會在旁邊跟著使用，如使用的時間點、內容挑選、是否加以節制，例如當出現什麼偏差時，家長會用什麼樣的方式引導，還有判定資料來源是否正確。

葉啓斌認為，這些都需要有人把關，但明顯看到，現在有很多社群公司並沒有做好良好監控，也不願意進行，無論是資安、或是詐騙等，其實都需要踩剎車。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

澳洲今起禁16歲以下用社群！台灣別急著跟進 學者揭關鍵1事先做

國教盟看澳洲兒少社群禁令 呼籲政府管理業者自律、引導家長陪伴

澳洲青少年社群媒體禁令 教師團體看利大於弊惟有1隱憂