澳洲16歲以下禁用社群！年輕網紅批奪走一切 專家：恐斷邊緣群體生命線

據CNN報導，澳洲10日正式實施禁止16歲以下青少年使用社群媒體，各國都在觀望政策實施帶來的後續影響。根據法律，社群平台必須證明公司有採取合理措施停用16歲以下青年的帳號，並且禁止他們創建新帳號，否則最高將開罰4950萬澳元（約台幣10億元），而違反規定的青少年或父母將不受懲罰。專家分析指出，政策不能解決「根本問題」，青少年影音創作者甚至直言，無法使用社群就像被「奪走一切」。

澳洲10日正式實施16歲以下青少年進用社群禁令。（示意圖／PIXABAY）

哪些社群平台被禁用？

被禁止的社群：Instagram、Facebook、Threads、Snapchat、YouTube,、TikTok、Kick、Reddit、Twitch、X

沒被禁止的社群：Discord、GitHub、 Google Classroom、LEGO Play、Messenger,、Pinterest、Roblox、Steam、Steam Chat、WhatsApp、YouTube Kids.

16歲以下青少年的帳號會怎麼處理？

各家媒體公司都對帳號採取不同的因應措施。YouTube會在10日當天登出所有16歲以下青少年的帳號，這些帳號將被暫停使用，但數據會被保留，至青少年滿16歲後可以重啟帳號。TikTok表示除了停用帳號以外，16歲以下青少年曾上傳的內容將無法再被其他人查看。Meta自本月4日開始就陸續移除16歲青年在Instagram、Facebook、Threads上的帳號，帳號資訊將會保留，年滿16歲後可以再次重啟。X雖然批評法律「侵害言論自由」，但仍在事後聲明將會用「多重方法」驗證年齡。

用戶要「自拍影片」驗證年齡

但社群平台要如何確保用戶年滿16歲？報導指出，以往建立帳號時社群透過用戶提供的出生年辨別年齡，但現在平台必須「主動」驗證，澳洲政府先前表示，會以「不侵犯隱私」的方式驗證年齡。據報導，各大平台透過影片自拍、電子信箱或官方檔案驗證用戶年齡，英國數位身分公司Yoti表示，多數用戶選擇用自拍影片進行驗證，臉部資訊可以用來估算年齡。

青少年：拍有趣的影片讓我有目標，你把一切都奪走了

雖然這項政策獲得某些專家和許多澳洲人支持，但對於長期在社群上分享生活的青少年而言，社群禁令是一項重大打擊。14歲的柔伊（Zoe）平時會在社群分享日常和美妝資訊，她表示自己原本已經有和品牌建立聯繫，這項政策對她的生活產生重大影響，她直言：「拍有趣的影片讓我有目標，你卻把一切都奪走了。」14歲的露西亞（Ellalucia）表示已經把經營社群當作未來職業，並希望成為一名演員，社群可以幫助她完成夢想，對於社群禁令她表示：「應該刪除有害的內容，而不是把我們刪除。」

專家：不能解決根本問題

專家分析指出，社群禁令並不能解決「根本問題」，政府忽略了每位青少年心智成熟的差異，此外，對於社會中弱勢或邊緣群體而言，他們可能長期仰賴網路的社群支持，而這項政策就像切斷了他們的「生命線」。專家直言，立法者天真的認為，政策會讓青少年回歸戶外活動，放棄他們隨身攜帶的手機。但另一方面，這項政策真正的影響力來自於「各國政府是否跟進」，迫使平台徹底改變目前的機制，最終決定是保護年輕用戶，還是失去他們。

