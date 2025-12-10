澳洲16歲以下禁用社群！成全球最嚴格禁令 各國規範報你知

澳洲今日起禁止16歲以下兒童及青少年使用特定社群平台。圖／翻攝自pexels

為了讓兒童和青少年遠離網路霸凌、隱私外洩、詐騙，同時避免網路成癮、影響網路使用者心靈焦慮或憂鬱等，許多國家逐漸重視社群媒體使用年齡，並祭出規範；今（10）日澳洲成全球首位禁止16歲以下使用社群媒體的國家，以下為各國相關社群使用規範：

根據《路透社》報導，澳洲於去年通過一項具里程碑意義，要求包括TikTok、YouTube、Instagram、Facebook等社群平台於2025年12月10日起禁止16歲以下孩童及青少年使用，若相關公司未遵守禁令，恐面臨最高4950萬澳元（約新台幣10.2億元）罰鍰，成全球最嚴格社群平台管控禁令。

不僅澳洲祭出禁令，以下各國相關規範一覽：

丹麥：今年11月宣布將禁止「15歲以下兒少」使用社群媒體，不過允許父母針對13至14歲兒少例外許可，讓子女使用特定平台，目前國會多數政黨表示將支持這項法規，相對彈性。

德國：雖然13至16歲未成年青少年僅能在父母親同意下使用社群媒體，不過兒少權益保障團體認為目前的控管仍有不足。

義大利：註冊社群媒體帳號時，14歲以下兒童及青少年須獲父母同意，14歲以上者則不需經過同意。

馬來西亞：當局今年11月宣布將於2026年起，禁止「16歲以下」兒童及青少年使用社群媒體。

英國：英國於2023年通過，並於今年上路「線上安全法（The Online Safety Act）」規定包括設限相關年齡以阻止未成年使用者接觸有害內容，雖針對社群媒體提高使用標準，但並無規定使用社群媒體最低年齡。

法國：法國於2023年通過一項法律，指出社群媒體應讓15歲以下未成年者在註冊社群帳號前取得父母同意；不過當地媒體報導稱該政策實際執行「遇到技術問題挑戰」。

挪威：當局去年10月提案指出，將針對社群媒體使用者年齡自13歲提高至15歲，若未達年齡門檻，使用者可經父母同意下使用；不過政府目前已開始制定法律，將15歲設為社群媒體用戶最低年齡。

中國：中國國家互聯網信息辦公室去年11月發布「移動互聯網未成年人模式建設指南」，要求在裝置、應用程式等之內容、功能設定限制，同時依年齡規範使用時間。

美國：根據「兒童線上隱私保護法（The Children's Online Privacy Protection Act）」禁止社群媒體平台在未經父母親同意下蒐集「13歲以下」兒少個資；另外雖有好幾州通過法律要求未成年使用者應獲父母同意方可使用社群，不過該法律涉及言論自由，時常因此鬧上法院。

歐盟：議會11月通過一項決議，呼籲將社群媒體最低使用年齡定為16歲，確保「符合年齡的網路使用方式」，同時呼籲應統一歐盟的數位年齡下限，將社群媒體、影片分享平台及AI伴侶的最低年齡設為13歲，不過目前這項決議並不具法律拘束效力。

不只許多國家祭出規範，部分社群平台也宣稱「使用者需滿13歲才能註冊」，不過相關團體認為成效不足。示意圖／photoac

雖然TikTok、Facebook、Snapchat等社群平台都宣稱「使用者需滿13歲才能註冊」，不過包括許多歐洲國家官方資料顯示仍有大量13歲以下兒少擁有社群媒體帳號，兒少保護團體認為這些規定效力仍顯不足。



