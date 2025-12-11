澳洲16歲社媒禁令上路首日 用戶炫耀未被封鎖、總理為政策辯護

澳洲全球首創的未滿16歲青少年社群媒體禁令10日生效，澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)今天(11日)批評在社群媒體上炫耀的年輕人，並表示禁令推動過程將會很坎坷，但最終將拯救人命。

在這項獲得兩大黨與約4分之3澳洲家長支持的禁令生效隔天，澳洲社群媒體上充斥著宣稱他們未滿16歲的言論。包含一則在總理TikTok帳號的留言：「我還在這裡，等我可以投票。」

根據這項法律，包含TikTok、Meta的Instagram、Alphabet的YouTube等10大平台，必須禁止未滿16歲的用戶，否則將面臨4,950萬澳幣(3,300萬美元)的罰款。澳洲政府表示，平台需要一些時間建立相應的程序。

廣告 廣告

艾班尼斯在天空新聞網(Sky News)表示：「這是法律，是不可藐視的東西。」

「一些尚未被封鎖的年輕人發布消息炫耀這件事。這只是讓平台知道他們的身分，所以他們將被撤下。」

世界各國政府表示，他們將觀察澳洲禁令推動的情況，並評估是否採取類似作法。媒體報導，美國共和黨參議員霍利(Josh Hawley)在禁令生效時表達支持，而法國，丹麥、馬來西亞和其他國家也表示他們計畫仿效澳洲的模式。

澳洲通訊部長威爾斯(Anika Wells)表示，澳洲網路監管單位電子安全委員辦公室(eSafety Commissioner)將要求所有受影響平台，通報禁令生效前後幾天的未滿16歲用戶數量。

Meta重申反對這項法律，表示一些專家、倡議人士和家長團體擔憂這將把青少年導向監管較少的網路區域，那裡的人們對遵守法律興趣不高。

一名Meta發言人說：「這將導致法律執行的不一致，最終無法讓年輕人更安全。」

TikTok和Snap的母公司Snapchat,拒絕對禁令生效發表評論。YouTube、X和亞馬遜的Twitch、Reddit和澳洲的Kick，都無法立即取得回覆。