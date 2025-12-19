澳洲16歲社媒禁令生效 兒少改用手機號碼聯繫

從10日開始，澳洲手機用戶陸續會收到這樣的訊息：年滿16歲才能使用Instagram、TikTok等社群媒體的使用條款。還沒被取消帳戶的孩子把握最後時間滑手機，而多數的16歲以下用戶對這項規定感到五味雜陳。

15歲學生迪蓉表示，「在禁令之前，大家習慣透過Snapchat聊天，它正是被禁的其中一個App，現在大家似乎都很慌，就開始互相交換手機號碼，因為少了這種溝通方式。」

這項禁令將衝擊超過100萬的用戶，目前光是TikTok已經有20萬的帳號被停用。近期還會再增加。政府表示，禁令不是處罰孩子，而是將兒少的線上安全責任，從家庭與個人轉移到平台與制度設計者。

廣告 廣告

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）指出，「這項改革將改變澳洲孩子的生活，讓他們能夠單純地擁有童年，對澳洲家長而言，這能讓他們更安心。」

澳洲的社媒禁令為兒少的線上安全架起防護網，然而在AI浪潮下，兒童已經毫無設防地暴露在AI環境可能造成的風險。非營利機構和歐美媒體都注意到這項衝擊下一代主人翁的威脅，

《經濟學人》便以「AI正重塑童年」為主題，探討生成內容、演算法和即時回饋，如何影響孩子建構童年與自我思維。

美國公共利益研究小組年度的玩具報告，則揭露了泰迪熊AI玩具的對話功能，出現和使用者討論成人性議題等露骨內容，包括《華盛頓郵報》和《衛報》都引用相關研究進行報導。

歷史教師夏諾表示，「使用AI時必須小心，你從小獨自使用它的時間越多，越可能落入陷阱。」

披著玩具外衣的聊天機器人與孩子自由對話，幾乎沒有界線。孩子也可能對機器人產生依附，取代對真人的依戀，影響人際關係的發展。AI玩具也有隱私外洩的問題，尤其是具備錄音和錄影功能的玩具。

英國科學博物館人員摩根認為，「讓人更擔憂的是AI如何被人類所使用，所以它是工具，會被誤用，會造成損害。」

OpenAI的ChatGPT問世3年，已經顯著改寫多項產業的遊戲規則，其中科技公司與玩具製造商的異業合作，讓智慧玩具的發展更上一層樓。以OpenAI為例，和加州公司Curio攜手推出Grok火箭寶寶，同時也和生產芭比娃娃的美泰兒宣布合作計畫。

根據市調顧問公司AMR的數據，智慧玩具市場在2023年的產值就高達167億美元。根據麻省理工科技評論報導指出，這項產業在中國尤其龐大，擁有超過1500家AI玩具公司，並正積極向海外擴張。

AI玩具會對孩子的長期社會發展造成哪些影響，包括專家和開發玩具的企業都無法給出確切答案。許多團體都呼籲應該針對13歲以下兒童使用的AI玩具加強監管。無論AI科技如何進化，教養下一代始終要靠家庭、學校和整個社會串聯。為孩子立下AI的使用界線，做好內容把關，才能守護孩子的童年。

