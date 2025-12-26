澳洲18歲男子被控行納粹禮 今出庭受審

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲一名18歲男子被控在購物中心行納粹禮，並在近幾個月張貼白人民族主義宣傳品。該男子預計將於今(26)日在坎培拉地方法院出庭受審。

根據《衛報》報導，澳洲警方表示，該男子來自澳洲威斯頓(Weston)。他10月因在坎培拉一家購物中心張貼宣傳品，而被民眾質問。隨後他行納粹禮，並離開該購物中心。

澳洲警方指出，該男子還涉嫌於12月12日在另一家購物中心再次行納粹禮。警方補充，該男子也被控於8月和9月多次擅闖澳洲國立大學，並在該校建築物和其他財產上張貼宣傳品。另外該男子還被控2項損壞聯邦財產罪。

澳洲聯邦警察反恐和特別調查助理專員納特(Stephen Nutt)聲稱，澳洲絕不容忍反猶太主義。他強調，任何涉嫌行納粹禮的舉動都屬於犯罪行為，該行為給猶太社區帶來痛苦和悲傷，並分裂澳洲社會。

納特強調，反猶主義是一種毒瘤，需要以迅速而直接的行動因應，而這正是澳洲聯邦警察正在做的事。澳洲聯邦警察與執法夥伴一同致力於制止社區中的仇恨、分裂和暴力。

