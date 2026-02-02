澳洲21歲少年「自立為王」！14歲就建國 領土竟比梵蒂岡大

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

年僅21歲的澳洲青年傑克森（Daniel Jackson），出入夜店或酒吧時，遞出的不是澳洲護照，而是一本印有神祕盾徽的「維爾迪斯護照」。這本由他 14 歲時親手創立的「維爾迪斯自由共和國」（Free Republic of Verdis）護照，至今竟未曾在任何地方被拒用過。

傑克森建立了「維爾迪斯自由共和國」，已經組建了內閣，甚至能夠自己發放薪水。（圖／翻攝IG@danieljacksonvs）

維爾迪斯位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊界的多瑙河沿岸，佔地約0.5平方公里。傑克森利用兩國長年對該地主權模糊的爭議，依據「無主地」概念宣布建國。目前，這個微型國家已有約400名公民及2000名電子居民，運作經費則來自募資、身份費用，還有迷因幣的捐款。傑克森不僅組建了內閣，還在英國與塞爾維亞設立辦公室，甚至已開始為自己發放薪水。

然而建國之路並非一帆風順，雖然鄰國不主張該地主權，卻將試圖進入者視為非法越界。2023年，傑克森與支持者在登陸領土時，遭到克羅埃西亞警方強行驅離，他本人更被下達永久禁止入境令。法律專家認為，維爾迪斯缺乏「實際居住人口」，不被其他國家承認的情況下，此類「微型國家」在實質意義上相當有限。

雖然這場「總統夢」目前還不算真正實現，但這位年輕人的自信與創意，也確實引起了全球許多民眾的關注。



